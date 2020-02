MARINA MALJKOVIĆ SUROVO ISKRENA POSLE TESNE POBEDE NAD NIGERIJOM: Ne mogu da budem zadovoljna! KURIR TV

"Bilo je onako kako smo očekivali. Teško, fizički zahtevno, nije bilo iznenađena. Ne mogu da budem zadovoljna, imali smo uspone i padove. Ti padovi su bili ružni, to je najbolja reč. Sutra igramo protiv još jednog afričkog tima, moramo da pobedimo. Toliko je jednostavno", rekala je Maljković novinarima na konfreneciji za medije.

Maljković je upitana i da li je njenom timu bila potrebna utakmica sa jednom atipičnom košarkaškom selekcijom.

"U svim grupama mi Evropljani se nismo baš proslavili. Ženska košarka je napredovala svuda u svetu, Japan ima fantastičan tim, Kina takođe... Jedno je igrati Evrobasket a drugo je igrati na ovom nivou gde su fizikalije, brža košarka, jača, agresivnija... Ako me pitate da li me raduje kad igramo ovakve utakmice, da. Ovo je realnost. Ženska košarka je napredovala u svetu, a na moju veliku žalost evropska košarka je pala. Raduje me što igramo ovakve utakmice, one su potrebne ovom timu." Maljković je istakla da klupa nije obavila posao kako to obično radi i da će joj sutra biti potrebno svih 12 igračica,a osvrnula se i na reprezentaciju Mozambika, koaj ej sutra rival od 17 sati.

"Nema taj kvalitet kao Nigerija, ne možemo da govorimo neistinu. Mozambik je slabiji tim od Nigerije, ali je isto tim koji želi... Namučuli se i da dođu ovde, imali su neke poteškoće u putu. Bore se, ginu na terenu, sigurno će se boriti da pobede", zaključila je Maljković.

Kurir sport

Kurir