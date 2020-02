JOKIĆ JE U TOP 5! Ljudi ga sve vreme potcenjuju, a pogledajte šta on radi na terenu!

On svakog petka objavljuje tekst u kojem rangira MVP kandidate za tekuću sezonu i prvi put od početka među najboljih pet našao se Nikola Jokić.

Posle nešto sporijeg starta Jokić je uhvatio fantastičan ritam i igra na nivou najkorisnijeg košarkaša u ligi.

"Stvari postaju ozbiljnije. Na mestu broj pet je Nikola Jokić. Ponovo se vraća u top 5, nakon što na početku sezone nije igrao najbolje. Sada se nalazi u odličnoj fizičkoj spremi, igra fantastično, a Nagetsi se tiho održavaju u vrhu. Nalaze se na istom mestu gde i prošle godine kada smo bili pomalo iznenađeni da igraju tako dobro. Sada ovo uopšte nije iznenađenje. Jokić je neverovatan", rekao je Smit.

"Na sve to Jokić je pogodio 'najopušteniji' koš za pobedu koji sam ikada video", nadovezao se voditelj aludirajući na koš Jokića preko Gobera na meču protiv Jute.

Smit ističe da ljudi konstantno potcenjuju Jokića.

"Da, on radi razne stvari opušteno, ali to je deo njegove igre i zbog toga je toliko efektivan. Ljudi ga potcenjuju sve vreme, čak i sada kada je dokazan igrač, oni ga i dalje potcenjuju, a vidimo šta on radi".

Jokić ove godine prosečno beleži 20,6 poena, 10,3 skokova i 6,8 asistencija, a od januara ima prosek od 26,9 poena, 11,8 skokova, 7,8 asistencija.

