SPEKTAKL U ŽUĆKOVOJ AVLIJI: Radivoj Korać poražen od Kraljeva i pored SPEKTAKULARNE podrške sa tribina! FOTO

Meč je obeležila spektakularna atmosfera u popularnoj „Žućkovoj avliji“, potpuno nesvakidašnja za žensku košarku u Srbiji. Tribine popunjene do poslednjeg mesta, impresivna koreografija, baloni, bubnjevi, transparenti i pravo sportsko navijanje pristalica Koraća od prvog do poslednjeg minuta utakmice. Međutim, sve to nije bilo dovoljno da domaći tim zabeleži pobedu protiv sjajne ekipe Kraljeva.

Gošće jednostavno nisu podlegle pritisku. Jasno su stavile do znanja da nisu slučajno lideri u domaćem šampionatu i da sa najvišim mogućim ambicijama ulaze u finiš sezone.

foto: ŽKK Radivoj Korać

Košarkašice Kraljeva bolje su otvorile meč. Gobeljić ubacuje trojku, zatim Šakila Hil postiže prve poene i gošće stižu do 0:5. Ipak, Korać ne dozvoljava rivalu da napravi značajniju prednost, odmah su usledila četiri vezana poena Marije Stojiljković, pa domaćin hvata priključak. Na nešto više od dva minuta do kraja prve četvrtine Korać dolazi do izjednačenja (9:9). Međutim, u finišu Kraljevo sa dve vezane trojke ponovo stiže do osetnije prednosti (9:15). Maksimović-Jevđenijević u poslednjem minutu sa linije za slobodna bacanja smanjuje zaostatak svog tima 11:15.

Start druge deonice pripao je Kraljevu. Gošće su kontrolisale igru i nakon poena Račićeve odlaze na +8 (16:24). Sredinom druge četvrtine usledila je serija Koraća 9:0 za potpuni preokret (25:24), ujedno i prvo vođstvo domaćina na utakmici. Aleksandra Račić na kratko prekinula nalet Koraća, ali usledili su poeni Tijane Jelić i Tine Selaković, pa Beograđanke dolaze do +3 (29:26). Međutim, u finišu poluvremena viđena je dominacija Kraljeva. Razigrale su se gošće i furioznom serijom 12:0 dolaze do osetnije prednosti na meču (29:38). Korać preko Jelene Maksimović-Jevđenijević u poslednjim sekundama prvog poluvremena uspeva da smanji zaostatak (31:38).

foto: ŽKK Radivoj Korać

Domaćin je dobro otvorio treću deonicu, Marija Stojiljković pogađa trojku i prilazi na -4. Ipak, iskusna ekipa Kraljeva nije poklekla pod pritiskom, preokreta nije bilo. Kraljevo je sigurno kontrolisalo dešavanja na terenu. Sredinom treće četvrtine, nakon trojke Dragane Gobeljić, gošće prvi put dolaze i do dvocifrene prednosti (36:47). Odmah nakon toga Kraljevo ostaje bez prvog trenera na klupi. Naime, trener Dejan Kovačević je žestoko protestvovao zbog jedne sudijske odluke, pa je nakon tehničke greške dobio i isključujuću. To nije poremetilo gošće koje su u nastavku meča u potpunosti nadigrale Korać. Na kraju trećeg perioda igre rezultat je bio 46:58.

foto: ŽKK Radivoj Korać

U poslednjih deset minuta igre Korać nije uspevao da pronađe svoju igru, viđena je potpuna dominacija Kraljeva. Prednost je rasla iz minuta u minut i Kraljevčanke zasluženo dolaze do ubedljive pobede (57:79).

Pet igračica Kraljeva imalo je dvocifren učinak na ovom meču, a najefikasnija bila je Dragana Gobeljić sa 24 poena (indeks 31).

U ekipi Radivoja Koraća najefikasnija bila je Ljiljana Tomašević sa 18 poena, dok je Marija Stojiljković utakmicu završila sa 16 postignutih poena.

foto: ŽKK Radivoj Korać

Kraljevo je trijumfom praktično potvrdilo lidersku poziciju pred start plej-ofa (14/1), dok je Radivoj Korać nakon ovog poraza ostao na četvrtom mestu sa skorom 10/5. U narednom kolu Kraljevčanke dočekuju Novosadsku ŽKA, dok Korać gostuje Proleteru u Zrenjaninu.

SEĆANJE NA PAVKETA NE BLEDI Pred start utakmice Radivoj Korać je na emotivan način odao poštu legendi kluba – Draganu Pavloviću Pavketu. 19. februara navršava se godinu dana od smrti ovog vrhunskog sportskog radnika koji je osnovao Radivoj Korać i uspešno ga vodio dugi niz godina. Na čelu sa Pavketom, prvo kao sportskim direktorom, kasnije i predsednikom kluba, Korać je ostvario najveće uspehe u istoriji. foto: ŽKK Radivoj Korać Košarkašice su na teren istrčale u majicama sa Pavketovim likom. Na tribinama je razvijen transparent sa porukom: „Korać pamti legendu“, a direktor kluba Petar Bulatović uručio je članovima porodice Pavlović počasnu plaketu kluba, u znak sećanja na legendarnog Pavketa.

Kurir sport

Kurir