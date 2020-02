GAĐALI SU ME SVIM I SVAČIM! Markus Pejdž otkrio šta je proživljavao dok je šutirao bacanja za produžetak u finalu Kupa!

Pejdž je u izjavi za Sportski žurnal ispričao kroz šta je sve prošao dok je stajao na liniji za slobodna bacanja.

- U polufinalu sam promašio neka bacanja, što me dosta naljutilo. Uvek se trudim da sam na 90 odsto sa penala. Sada u finalu su me čak i gađali nečim, pokušavali da me izbace iz ritma. Ali, samo sam duboko uzdahnuo, dao sebi vremena - rekao je Pejdž, a prenosi Sportski žurnal.

foto: Starsport

Košarkaš Zvezde Bili Beron, u komentaru posle meča, rekao je kako se i sam Pejdž nasmejao na dosuđeni faul u napadu u odlučujućim trenucima finala. Sam Markus to nije želeo preterano da komentariše.

- Na kraju dana, sudije su svirale faul. Bilo je nekih problematičnih „odgurivanja” na obe strane u poslednjih pet minuta meča, ali ne možemo da kontrolišemo sudijske odluke. Gurnuo me i svirali su faul – kaže Pejdž.

foto: Starsport

Zastao je, pa dodao:

- Razmišljao sam samo koliko smo truda uložili da bismo se vratili i da ja imam šansu da nas odvedem u produžetak. Morao sam da pogodim!

- Gubili smo dva razlike, bio je sekund do kraja. Želeli smo u produžetak i otišli tamo - rekao je Pejdž.

Kurir sport / Sportski žurnal

Kurir