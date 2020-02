NEKI MOJI IGRAČI SE NISU BORILI: Željko Obradović posle debakla u Evroligi razočaran u tim

Popularni Žoc nije krio razočarenje posle debakla svoje ekipe.

"Dešava se da imate loš dan, ali ne sme da se desi da se ne borite. Neki moji igrači se nisu borili. To sam im reako u svlačionici i ne bojim se da to ponovim. Imam odgovornost kao trener. Moramo da poštujemo ljude koji su nam pomagali prethodnih sedam godina. Ti ljudi ne zaslužuju da gledaju ovakve prizore. Svi imamo granice, ali ako odustanete za nekoliko minuta, to je vrlo loše. To je moj glavni utisak o nama na utakmici protiv Reala. Žao mi je jer naši navijači zaista ne zaslužuju tako nešto", rekao je Obradović novinarima posle meča, a preneli turski mediji.

"Igrali smo bez koncentracije. Bez motivacije nema ni koncentracije. Moraš da znaš za šta se boriš. Ako ne poštuješ sebe, poštuj onda ljude koji te podržavaju. To sam im rekao na poslednjem tajm-autu. Uvek ću biti na strani svojih igrača. Oni su moji igrači, daju mnogo klubu. Osvojili smo titulu pre tri godine, ali je problem što je to svima postalo normalno. Osvajanje trofeja se ovde shvata kao normalna stvar. Ali mora da se shvatida to nije tako. Igrati za vrh u tri takmičenja uopšte nije lako. Ali ovo nije izgovor, jer i Real, kao i mi, igra na tri fronta. Vratiću se na prvi meč sa Realom u Madridu. Bili smo tada bez Veslija i Lovernja, Malkolm i Duverioglu su igrali tri minuta, ali smo tamobili bolji u skoku. Oni su ovdeimali 38 skokova, a mi 20. Šta je skok nego želja? Moraš da izađeš i da se boriš. Real je imao 11 ofanzivnih skokova. Da li su pokazali motivaciju za utakmicu? Jesu 100 odsto. Mi smo pripremili meč na jedan način, ali smo ga odigrali na potpuno drugi. Ovo nije izgovor, ne krivim igrače, možda je način na koji sam pripremio utakmicu bio pogrešan", iskreno je govorio Obradović kome sve to nije bilo lako da gleda.

foto: EPA

"Stali su posle prvih nekoliko minuta igre. Nije ih zanimalo ono što se dešava na terenu. Bilo je jako teško biti na klupi i gledati sve to. Koja nam još motivacija treba? Zašto mi ovo radimo? Niko me nije terao na ovaj posao, ovde sam svojom voljom. Verujem da igrači isto misle. Imamo još mnogo utakmica, ali ima ih i Real. Težak posao nam predstoji do kraja sezone. Teško je, veoma teško. Ne vidim da išta možemo da uradimo ove sezone u Evroligi. Može neko sad da me kritikuje zbog ovoga što pričam kao trener, ali ja sam poslednji koji će da odustane. Ako ima neko da kaže da ne obavljam posao kako treba, da nisam motivisan, neka kaže. Znam dobro šta radimo i ja i moj tim", zaključio je Obradović na kraju.

(Kurir sport)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir