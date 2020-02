ŠAKOTA GRMEO POSLE PORAZA OD CSKA: Trener Zvezde održao burnu konferenciju! Evo zbog čega je BESAN (VIDEO)

Crveno-beli su doživeli šesti neuspeh u poslednjim sedam utakmica u elitnom takmičenju.

Šakota igračima ništa nije zamerio, a podizao je glas na pojedina novinarska pitanja.

"Zvezda je igrala protiv najbolje odbrane u Evropi, dala 81 koš, igrala bez dva jako bitna igrača - Dženkinsa i Dobrića. Dala je sve od sebe u ovom trenutku, koliko god je protivnička ekipa dozvolila. Nemam nijednu zamerku za večerašnji meč. Došli smo iz programa u kojem smo 11 dana bili van kuće protiv ekipe koja je imala poslednju utakmicu pre osam dana i imala je vremena da se spremi", počeo je Šakota i nastavio:

"Od kad sam došao izgubili smo samo jednu utakmicu više od 10 razlike, samo u Moskvi. Tu smo oko maksimuma, igramo protiv ekipa koje su mnogo bolje. Nemamo dobro suđenje, zvao sam, žalio sam se. Mislim da se i vi slažete. Nije isti kriterijum za svakog protivnika koji dolaze ovde. To bi trebalo prvo da kažem. Ali, da se razumemo, ne polažem nikome račune, znam dobro šta radim".

Šakota se osvrnuo i na zvižduke dela navijača upućene njemu i ekipi.

"Najmanji je problem da trener bude meta, a najgore je kad su to igrači. I to smo prošli, od igrača koji je otišao, do nekih koji su bili pred menjanjem. To mene ne dotiče koliko njih. To je ceo problem. Nismo mi za džabe šesta ekipa u Evroligi po utakmicama na strani. Razmislite malo. Dok se ekipa podržava, to daje veliku energiju. Onog trenutka kada neko promaši penal ili ne uradi nešto što se očekuje, pa čuje tu reakciju, to je pogubno za njega", u dahu je govorio Zvezdin trener i dodao:

"Znate, ja volim da gledam fudbal i prilično sam fanatizovan, ali nisam stručan. Gledam, smenjujem trenera, vičem da ga smene, ali - džabe. Ne razumem se ja u to". Na kraju Šakota je sumirao utiske iz perioda od dolaska na klupu Zvezde. "Jedino igračima mogu da zamenim Bar i završnicu Kupa, kada smo se nešto drugačije dogovorili. Sve ostalo ne mogu da im zamerim. Nadam se da ćemo biti pravi, da navijači znaju da je utakmica protiv Cedevite veoma bitna za ulazak u plej-of. Pokušavamo, ako ne znaš da izvučeš nešto iz situacije kad gubiš... Mnogo puta se događa da te pobeda zaslepi. Možda je protivnik tog dana bio loš, izgubi i CSKA 20 razlike od Olimpijakosa, kao i Fener juče. To se događa. Mi uvek idemo da damo sve od sebe i bili smo pozitivni u velikom broju utakmica Evrolige", dodao je Zvezdin trener.

