TRENER CSKA POKRENUO OZBILJNU TEMU: Itudis govorio o sistemu takmičenja, pa poredio NBA i Evroligu

- Od 18 timova koliko ima Evroliga, 10 ne ide u plej-of u NBA 16 ide u plej of, a ima ih 30. Kod njih je više, a kod nas manje od 50 odsto timova, obezbeđuje prolaz u doigravanje i šansu da se bori za titulu. To je tema za razmišljanje. Uz to ovde je malo utakmica u kojima je razlika kojom timovi pobeđuju velika. To je tako i mi se uvek spremamo da igramo takve utakmice.

Itudis je zatim, govorio i o Crvenoj zvezdi.

- Što se tiče priče da je Zvezdi falio Dženkins... Pa, nisu vam to pitanja za mene, već za Šakotu! Zvezda, rekao sam već, ima kvalitet, to pokazuje i dokazuje! Imala je ona svoje dobre momente, imali smo ih i mi, ali smo ionako očekivali da će ovo biti teška utakmica. Nismo mi došli da lako pobedimo Zvezdu, niti smo umišljali da će biti 20 razlike za nas. Pa opet, mala ili velika, pobeda je pobeda i to je ono što je važno u ovom takmičenju", odbrusio je Itudis

