SENZACIJA KOJA SE RETKO DEŠAVA! Poljaci razbili prvaka sveta

Tim sastavljen od igrača iz ACB lige poklekao je pred naletom Poljske koju je Ej Džej Sloter predvodio sa 26 poena.

Španci su bolje ušli u duel ali je Poljska već do poluvremena uspela da nadoknadi zaostatak. Ključan je bio treći period u kom je gostujuća selekcija stigla do zalihe od sedam poena, a ukupno su Poljaci vodili plus deset u tim momentima. Dvocifrena prednost bila je i na kraju utakmice pošto aktuelni prvak planete nije mogao da se vrati u meč.

Aron Sel je bio vrlo dobar u timu Poljske, ubacio je 17 poena, a Mihal Sokolovski 13. Dani Dijez je u timu Španije imao 16, a Sebastijan Sajc 15.

