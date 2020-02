MA KAKAV KORONAVIRUS! Micov: Šta smo mi u Srbiji sve preležali, ovo je smešno

"Dobili smo kratak predah, tako da sam se u nedelju veče vratio u Italiju. Kada smo sleteli na aerodrom, izmerili su nam temperaturu, to je bilo sve. Broj ljudi je bio uobičajen, isto kao i uvek. Samo što je bilo više ljudi sa maskama na licu. Kad sam kolima išao kroz grad, primetio sam samo da nema one standardne jutarnje gužve, s obzirom da su dosta toga zatvorili. Ipak, i dalje je bilo mnogo kola i ljudi na ulici. Metro i autobuske stanice normalno rade. Nisam još uvek išao u prodavnicu, ali i to me čeka" - rekao je Micov za "Žurnal".

On je dodao da mesta za paniku nema.

"Nema panike. Kakve maske i ostale priče. Šta smo mi u Srbiji sve preležali, ovo je smešno. Nisam tip čoveka koji će da zalazi u tržne centre, među ljude i slično. Sigurno ću da odem do restorana, pa ako je suđeno, suđeno" - rekao je Micov.

Sjajni šuter smatra da su jedino Amerikanci u panici.

"Pored tih preventivnih mera, javili su nam da još uvek ne postoji lek protiv tog virusa. I to je sve. Malo su Amerikanci u panici, slali su i klipove praznih rafova i velikih gužvi na kasi. Ne znam da li su oni nekada slično doživeli. Za nas posle bombardovanja i ratova, to dođe kao već viđeno. Sada je Italija u problemu, a samo je pitanje kada će još negde da se pojavi, u Francuskoj ili Španiji. To je realno. Sve je to krenulo iz Kine, a odatle dolazi mnogo turista. Ove sedmice je nedelja mode u Milanu i ko zna koliko ljudi planira da dođe" - zaključio je on.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir