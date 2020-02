KAKAV ŠOK U ZVEZDI: Dragan Šakota neće voditi crveno-bele!

Tu informaciju potvrdio je medijima danas upravo Šakota na večerenjem trening.

- Premestili su me na listu povređenih, imam upalu spoljnih vena leve noge i to je jedan od problema koje ja imam odranije i koji će se rešiti. Privremeno ne bih trebalo da putujem zbog tih problema i utakmicu sa Baskonijom će voditi moj pomoćnik Gavrilović. Pripremili smo se, uloge su podeljenje i ništa u pripremi neće nedostajati - rekao je Šakota i dodao:

- Kada je nešto akutno, to će da traje deset dana do dve nedelje. Da se ne bi prošiilo i došlo do trombova. Savet je da izbegavam putovanja gde ima najviše kompresije. To kasnije ne bi trebalo da bude problem uz određene terapije.

Meč Zvezde i Baskonije na programu je u četvrtak od 21 čas.

