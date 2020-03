PODGORIČANI VEĆ GLEDAJU KA ZVEZDI: Najbolji igrač Budućnosti preti crveno-belima

Amerikanac je posle trijumfa priznao da sa nestrpljenjem očekuje duele sa Crvenom zvezdom u polufinalu plej-ofa ABA lige.

Iako ovaj polufinalni par još uvek nije potvrđen, pošto postoji mogućnost da Budućnost bude čak i prva, ali Martin se ne nada Partizanovom kiksu.

"Nećemo odustati, ali sumnjam da će kiksati. Partizan je dobar tim, ali na nama je da pobedimo preostale dve utakmice. Mnogo će nam značiti ta prednost u polufinalu, jer ako „Morača poludi“ kao u poslednjem meču svima će biti teško da slavi ovde. Biće to velika bitka. Zvezda je naš veliki rival, jedva čekam da osetim i to iskustvo igranja protiv njih. Biće to ludi mečevi i ovde, ali i u Beogradu, ali nadam se da ćemo se plasirati u finale - rekao je Hasan Martin.

Kurir sport

Kurir