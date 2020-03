PARTIZANOV TROKORAK DO EVROLIGE: Rusi prva prepreka, u polufinalu potencijalna mina iz omiljenog grčkog letovališta

Moguće je, da će izabranicima trenera Trinkijerija biti dovoljna i dva uspešna koraka, ali za to je potrebno da Valensija ne zaigra u plej-ofu Evrolige, što bi značilo da posle regularnog dela sezone tim bivšeg kapitena Partizana Vanje Marinkovića bude ispod osmog mesta tabele.

Sada je najvažnije, da su košarkaši Partizana igrama u prve dve faze Evrokupa osigurali prednost domaćeg terena do kraja takmičenja i da će u grotlu Arene imati značajnu prednost u odnosu na potencijalne rivale, čiji tereni nisu ni približno "vrući" poput onog u Beogradu.

A kako bi mogla da izgledaju poslednja tri koraka? Prvi, možda i teži od narednog je eliminacija ruskog Uniksa. Klub koji igra u dalekom Kazanju, što mu je možda i najveća prednost u odnosu na protivnike, jer je put do tog dela Rusije dug i naporan, prosečno u tek završenoj fazi postiže oko 80 poena po meču, a udarne igle su mu Džamar Smit, Aleks Tajus i Rajman Morgan.

Na prvi pogled, ukoliko prođe Ruse, Partizan u polufinalu na papiru ima lakši zadatak. Imena grčkog Promiteasa iz Patre ili turskog Tofaša, sigurno nisu primamljiva ljubiteljima košarke, ali to ne znači da će Partizan bez mnogo muke proći u finale. Ako se pogleda statistika turski Tofaš postiže nešto više od 79 poena po meču ima skoro 20 asistencija i više od 14 izgubljenih lopti, dok Patra može da se pohvali bilansom od nešto više od 73 poena, 17 asistencija i 11 izgubljenih lopti u TOP 16 fazi. Prve zvezde turskog tima su Devin Vilijams, Rion Braun, Sami Meija i Filip Tarik, a grčkog Mavros Kefalidis i Langston Hal.

Na drugoj strani kostura, sva pitanja će se zatvoriti kada u četvrtak, bez prisustva gledalaca u beogradskoj Areni meč završe Darušafaka i Virtus. Pobednik tog meča obezbediće plasman u četvrtfinale i duel protiv Monaka, dok će se u drugom meču sastati Unikaha i Venecija, Nijedan od tih klubova se pre finala ne može sastati sa Partizanom.

Svaka od tri serije do kraja takmičenja igraće se do dve pobede. Četvrtfinale u periodu od 17, do 25. marta, polufinale od 31. marta do 8. apeila, a borba za titulu je na programu od 21. do 27. aprila.

Kurir sport

Kurir