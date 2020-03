KURIR U ARENI! MOŽEMO SVAKOG DA POBEDIMO: Ovo su rekli košarkaši Partizana posle Trenta, a pre Uniksa

Pobedom nad Trentom u Beogradu 91:75, crno-beli su sa skorom 5-1 završili Grupu E i najavili visoke ambicije u nastavku takmičenja.

"Važna pobeda, obezbedili smo prednost domaćeg terena do kraja takmičenja. Odradili smo posao. Bilo je i oscilacija i grešaka, naročito u prvom poluvremenu, kada smo im dozvolili da iz naših plus deset dođu do vođstva. Na kraju smo ipak dobro odradili posao", rekao je Ognjen Jaramaz, koji je sa 19 poena bio najefikasniji kod Partizana, i dodao:

"Osećam se dobro. Zadovoljan sam kako stoje stvari".

Crno-beli su po završetku meča sa Trentom saznali da im je Uniks rival u četvrtfinalu Evrokupa.

"Najlepši i najzanimljiviji deo nam sledi, verujem da će da bude naporno. Paralelno sa Evrokupom ići će i plej-of u ABA ligi, što će nam biti veliki izazov. Predstoje nam utakmice sa Megom i Cibonom pre Uniksa i tome treba da se posvetimo".

Upitan da li je priželjkivao Uniks ili Monako, Jaramaz je odgovorio:

"Nisam imao posebne želje. Mislim da imamo kvalitet da svakog možemo da pobedimo".

Večerašnji rival je iz Italije, zahvaćene epidemijom korona virusa...

"Nisam se bavio tim stvarima. Mislim da ne možemo na to da utičemo, već samo da se usredsredimo na ono što najbolje radimo, a na drugima je da izoluju taj problem", zaključio je Ognjen Jaramat.

Odličnu rolu protiv Trenta imao je i Uroš Trifunović, koji je postigao deset poena.

"Prvo poluvreme smo igrali malo slabije, ali smo onda stegli odbranu i sve je došlo na svoje. Obezbedili smo prvo mesto, idemo na Uniks i nadamo se da ćemo igrati sve bolje i bolje.Uniks je ima veliki individualni kvalitet, neće biti lako", rekao je Trifunović.

