NIKADA NEĆU ZABORAVITI TRENUTAK KADA ME JE PRVI PUT POZVAO MAJKL DŽORDAN: Košarkaš Šarlota otkrio neverovatnu priču!

Po rečima mnogih Majkl Džordan je jedan od najboljih košarkaša svih vremena, to je potvrdio i bivši igrač Šarloga Majkl Kid Gilkrist koji je do skora nosio dres Hornetsa gde je vlasnik upravo Džordan.

Majkl Kid Gilkrist je košarkaš Šarlota bio od 2012. do 2020. godine, a svojevremeno je kao drugi pik NBA drafta stigao sa univerziteta Kentaki.

"Nikada neću zaboraviti kada me je Majkl Džordan prvi put pozvao na telefon. Bilo je to par dana pre drafta, kada sam sedeo kod kuće i razgovarao sa porodicom. Zvonio mi je telefon, ali mi je broj bio nepoznat i nisam želeo da se javim, ali sam iz nepoznatog razloga to ipak uradio. Sa druge strane sam samo čuo "Jo", normalno, odmah sam pitao ko me to zove, a odgovor je bio, Majkl Džordan. Šta? Majkl Džordan zove mene? Nema šanse... Majkl GOAT Džordan mi izgovara da sam dobrodošao u Šarlotu", počeo je priču za "PlayersTribune" Majkl Kid Gilkrist.

Gilkrist i Džordan su više puta razgovarali kako uživo tako i telefonskim putem, ali taj prvi put je ostao urezan u Majklovom sećanju.

"Tokom tih osam godina u Šarlotu smo Majkl Džordan i ja pričali sto puta. Znao je da me pozove samo da mi pruži podršku, ali je znao i da bude jako čvrst i direktan kako bi me izveo na pravi put. Od samog starta mi je stavio do znanja jednu stvar – uvek treba biti spreman na izazov. Svakog dana naporno radi, trudi se da budeš bolji i to će svi ceniti", kaže Majkl Kid Gilkrist.

