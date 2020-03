STEFAN MARKOVIĆ POSLE POBEDE U ARENI: O Partizanu, koronavirusu, Darušafaki, Evrokupu... KURIR TV

Posle meča svoje impresije izneo je reprezentativac Srbije i plej Virtusa Stefan Marković:

- Ostvaren je cilj koji smo zacrtali pre početka ovog takmičenja. Sada nas očekuje dvomeč sa Monakom, igrali smo dve teške utakmice u grupi sa njima, znamo šta nas očekuje.

Prokomentarisao je reprezentativni plej i praznu Arenu.

- Meni je svejedno kao igraču gde igramo, samo ne volim da igram pred praznim tribinama. Ne znam za druge, ali meni je ovo veoma čudno i ne prija mi.I jedni i drugi smo igrali već ovde ove sezone i nije nam strano, ali iskreno mislim da to nije neki presudan faktor. Bolje smo se snašli, bolje otvorili utakmicu, zasluženo slavili i sada idemo dalje. Mislim da smo bolja ekipa i da to smo to zalsužili kao takvi.

Marković je pričao i o virusu koji plaši celu Evropu.

- Nemam strah od toga, meni je porodica ovde, ali iskreno ne razmišljam o tome. Najnormalnije funkcionišem, bila je panika prvih dana tamo, sada je to dosta blaže.

Nastavio je priču o potencijalnom finalu sa Partizanom.

- Voleo bih finale sa Partizanom iksreno, igrali smo dve odlične utakmice u sjajnoj atmosferi i mislim da bi bilo super da opet odmerimo snage u finalu. Pribojavali smo se Partizana, napravili su sjajan rezultat. Sada ih očekuje Uniks, oni su sjajna ekipa, ali Partizan ima prednost domaćeg terena, sjajnu publiku i mislim da će to rešiti u svoju korist.

Kurir sport

Kurir