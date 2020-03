TRENER IGOKEE DRAGAN BAJIĆ O ABA LIGI: Treba na osnovu plasmana proglasiti pobednika

Odluka ih nije previše iznenadila, a kako niko sa sigurnošću ne može da kaže da li će se i kada takmičenje nastaviti, trener Igokee Dragan Bajić kaže:

"Problem je što se ne zna koliko će ovo da traje i gledajući na svu situaciju kako neke zemlje donose odluke o prekidima prvenstava i donošenju odluka o šampionu na osnovu tabele, ja očekujem da se to desiti i u ABA ligi i u Ligi BiH. Moja pretpostavka je da svaka liga ima pravilnik za ovakve nepredviđene situacije. U ABA ligi je kristalno jasno sve pred poslednje kolo osim možda tog četvrtog mesta ili baraža za opstanak. Opet kažem verovatno postoji pravilnik. Vidim Ukrajina i Litvanija su prekinuli prvenstvo. To mislim i za Ligu BiH. Mi dve pobede bežimo prvom pratiocu i tu je dosta čista situacija. Ne zato što smo mi prvi, ali smatram da u ovoj situaciji ne znajući kad će biti nastavak da bi to bilo najbolje. Moje mišljenje je da lige treba prekinuti i na osnovu trenutnog plasmana proglasiti pobednike", rekao je Bajić a prenose BiH mediji.

