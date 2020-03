RAZIJA MUJANOVIĆ PRVI PUT GOVORILA O ČUVENOJ ANEGDOTI: Ma, igraj Razo, boli te k...c! Raza objasnila šta se desilo

Krajem 1980-tih godina, najbolja košarkašica tadašnje zemlje je dominirala pod obručima, imala je prosek od 28 poena i 12 skokova po utakmici.

Toliko je bila dominantna da su navijači protivničkih klubova pokušali na svaki način da je ometu, pa i skandiranjima koji su aludirali da je muško.

Tako je Raziji dobacivano "Raza je muško", "Raza ima pišu"... Tako je nastala i anegdota o dijalogu sa tadašnjim trenerom Jedinstva iz Tuzle Mihajlom Mikijem Vukovićem.

Razija je, prema toj priči, krenula ka klupi i požalila se Vukoviću: "Treneri, oni meni kažu da sam muško".

Na to je Vuković odgovorio: "Ma, igraj Razo, boli te k...c!"

Razija je sada objasnila šta se stvarno desilo.

"Znate kako to ide. Na terenima su ljudi iz publike često znali da provociraju, svašta da kažu i sve to, sve moguće provokacije da bi vas sprečili u igranju, ali da je Miki to rekao - nikada! Miki je pre svega bio velik pedagog, on pred nama nikada nije opsovao, nikada nije upotrebio reč j**i ga. On je velik i dobar trener. Mi smo imali i vaspitne mere na treninzima, morali smo da znamo da se ponašamo i na terenu i van njega. A što se publike tiče nema šta mi nisu dobacivali, ali što su oni više provocirali ja sam bolje igrala, ali oni to nisu znali", rekla je Razija Mujanović za hrvatski 24sata.

Kurir sport

Kurir