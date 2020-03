TAKO JE GOVORIO BORA STANKOVIĆ: Košarka je rođena za televiziju! NBA zvezdama je mesto na najvećim takmičenjima

Košarka je bila njegov hobi. Hobi i ljubav kojoj je posvetio život i svaki razgovor koji je vodio. Ovo su samo neka od njegovih razmišljanja.

O prvim koracima košarke

- Džejms Nejsmit je u Springfildu tražio sport koji će zimi zabaviti đake. Sala je imala galeriju i on je na ogradu okačio dve korpe za breskve. Njih je našao. Nije ih odmah izbušio. To je uradio, tek kasnije, kako bi lopta pala na tlo, kada se postigne koš. Nije bilo ni table. Nju je smislio kako bi sprečio studente koji su došli da vide novi sport da hvataju loptu, koja ide ka košu. Visinu koša, odredila je ograda te galerije, koja se nalazila na 3 metra i pet centimetara. U početku bilo je devet igrača na terenu, a Nejsmit je od njih tražio da vode, a ne da kao u ragbiju nose loptu kada trče napred.

O prvim danima u Jugoslaviji

- Bilo je teško. Prva lopta došla je 1923. godine, kada je pripadnik Vojske spava Vilijam Viland promovisao novi sport. To je recimo, jedna od dobrih strana Prvog svetskog rata. Išli smo korak po korak, Igralo se i tokom rata, a ekspanzija počinje 1945. U svakom delu zemlje imali smo emisare, ljude koji su nam javljali gde ima talentovanih košarkaša i košarkašica. Krčili smo put ka vrhu i 1950. igrali Svetsko prvenstvo u Argentini. Išli smo aviono. Sa tog putovanja doneo sam štof za odelo, kafu... Prvi put smo videli banane. Nebojša Popović je ubacio prve poene u istoriji Mundobasketa. Kasnije smo doneli i odluku, da se Prva liga Jugoslavije od 1970. igra samo u dvoranama. Iako je bilo timova koji nisu imali halu, kao Olimpija, nismo nikome dali dodatni rok. mislili smo dalje, gledali u sutra.

O igračkoj karijeri

-Bio sam solidan igrač. Sa manje od dva metra igrao sam centra. Možda i zato, prvi sam u Jugoslaviji koristio horog. Taj šut sprečava protivnika da vas blokira. Video sam ga kod Mađara Nemeta i vežbao. Mislim da sam kao igrač postigao maksimum, 36 puta igrao sam za reprezentaciju.

O prednosti košarke u odnosu na druge sportove

- Košarka je popularna iz nekoliko razloga. Prvo, dinamična je, rezultat se često menja. Drugo, poeni se broje različito, a ne kao u ostalim sportovima uvek isto. Treće to je jedini sport u kom se poeni postižu bacanjem lopte u vis, a ne jako i ispred sebe. Taj šut iz zgloba mora biti lagan. To privlači gledaoce.

O medijima

Oni su nama oduvek bili važni. U početku smo koristili to što je Slava Stojković pisao u Politici, istovremeno igrajući sa nama. Tako smo se polako probijali. Danas je košarka, malo iza fudbala u medijskom smislu, ali se to ne koristi dobro. Jer, uglavnom se objavljuju rezultati, premalo je analitike. To je ono što nam danas nedostaje. Sve se menja. Nekada se vršila selekcija vesti koje će doći do krajnjeg korisnika. U to vreme čitaoca. Danas se događa da ljudi u svetu pre nas saznaju šta se zbiva u Beogradu.

O uticaju televizije

Ogroman je. Košarka je rođena za televizijske ekrane. Vi kada gledate meč u svakom trenutku vidite polovinu terena na kojoj se igra i svih deset igrača, koji su na terenu. Često vidite i trenera sa te strane terena i sudije, to je velika prednost našeg sporta u odnosu na druge, gde uvek neko nedostaje.

O zakucavanju

- Ja zakucavanje ne volim. Tu nema ničega košarkaškog. Nijednog elementa. Ljudi to vole, jer je atraktivno, a mislim da je malo i zbog toga što je većina svesna da takvu akrobaciju ne može da izvede.

O NBA zvezdama za najvećim takmičenjima

- Dugo smo Dejvid Štern, tadašnji komesar NBA lige i ja radili na tome. Smatrao sam da je to ispravno i potrebno, jer se takmiče profesionalci iz celog sveta. Verovao sam da će se razlika vremenom smanjivati. U početku je bilo mnogo igrača koji su u mečevima sa Amerikancima želeli da što više budu na klupi. Da gledaju i slikaju. Danas nije tako i to je ono što je najbolja stvar za košarku.

