ZEMLJAK BRANI GOBERA: Ko kaže da je Rudi zarazio Mičela, možda je obrnuto! On je stranac i zato je kriv

“On je postao lice virusa u NBA. To me je povredilo. Ponašanje ljudi i novinara je odvratno. Ne razumem to iznošenje imena obolelih. Izgleda kao prelazni rok, samo se izbacuju imena… Možete da kažete da je čovek zaražen, ali ne i da ga imenujete. I Filadelfija i Lejkersi imaju slučajeve, ali mi ne znamo ko su. To se zove poštovanje”, naveo je Furnije.

foto: AP

Bek Orlanda je veoma ljut zbog svega što je prošao Gober.

“To je prebacivanje krivice na stranca. On je Evropljanin i to znači da je doneo virus? A to ne znamo… Ko kaže da Donovan Mičel nije njega zarazio? Okruženje je nezdravo… Šala sa mikrofonom je bila šala, pre nego što je bilo ko shvatio veličinu problema. Lako je uperiti prst… I ja sam mogao isto da uradim”, rekao je Furnije.

On nije optimističan po pitanju narednih takmičenja.

“Olimpijske igre su mrtve. To je moje mišljenje”, zaključio je Furnije.

Kurir sport

Kurir