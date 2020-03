LEBRON DŽEJMS O KORONI: Posle ovog sr*nja više nikome ne pružam ruku

Šta ako bude na terenu sa pozitivnim na kovid-19? Kako bez navijača? Kako da se pozdravlja sa saigračima? "Šta se događa kada je do vas na terenu tip koji je pozitivan na virus, a vi se sa njim na terenu borite za ničiju loptu?", zapitao se Lebron u četvrtak, u podcastu u kojem je gostovao sa bivšim saigračima Ričardom Džefersonom i Čeningom Frajom.

On je takođe prokomentarisao mogućnost da se sezona nastavi ali bez prisustva publike.

"Kakva je to reč 'sport' ako uz nju ne ide 'navijač'. Nema uzbuđenja. Nema suza, nema radosti. Nema uspona i padova. Nema razloga zbog kojeg kreneš na put da 'skineš sa trona' domaći tim zbog njegovih navijača i tako dalje", dodao je Džejms.

Bitan faktor su i domaći navijači.

"To iznosi na površinu takmičarsku stranu igrača. Znaš da ćeš otići u neprijateljsko okruženje i naravno da igraš protiv protivnika ispred sebe, ali zaista hoćeš da isprašiš guzice i publici, takođe".

"Kralj" je takođe istako da bi voleo da se što pre vrati na teren, ali ne bi mu bilo drago da igra u praznim halama.

"Obožavao bih kada bismo mogli da se vratimo, neću da sedim ovde i da ne kažem ništa. Tačno je, izaći ćemo i igraćemo 'pet na pet', ali to možemo da radimo i na treninzima. Hajde da idemo jedni drugima u sale za trening, uključimo kamere i prenosimo te utakmice. Ali, dok se navijači ne vrate... Ne znam kako uopšte možemo da zamislimo sportski događaj bez navijača. To je čudno", dodao je lider Lejkersa. U svakom slučaju, jedno je već odlučio - kada izađe na teren više nikome ne baca "koske". "Do kraja života neću nikome 'baciti kosku' posle ovog sr*nja. Nema više toga posle ovog sr*nja sa koronom. Čekajte da vidite mene i saigrače kako se rukujemo posle ovoga".

Kurir sport

Kurir