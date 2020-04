PORAZ OD SRBIJE NIKAD NEĆU PREBOLETI! Ukić: Posle Rija sam mislio da je kraj sveta!

"Naša 2016. Prelepo leto, putem kvalifikacija smo se plasirali na OI i igrali smo sjajnu košarku. Bili smo na korak do polufinala u utakmici na jedan posed. Mnoštvo stvari je moglo da ode na našu stranu. Nekada je samo bilo do sreće, nekada naš manjak kvaliteta, a nekada i taj naš mentalitet", piše Ukić i nastavlja: "Čoveče, pišem sve ove loše scenarije i moram da kažem da me 2016. najviše boli jer smo zaista igrali našu najbolju košarku. Bili smo "ovako" blizu da dođe do istorije, da igramo polufinale Olimpijskih igara. Ali, izgubili smo od boljeg tima, Srbija je bila fenomenalna, kasnije je bila i na podijumu. Samo jednostavno... Igrali smo i iznad mogućnosti, što je razlog da još više boli što smo ispali. Bio sam skrhan posle Rija. Nisam video način da se vratim u normalnost. Ne preterujem, mislio sam da je to kraj sveta. Ali, sada je prošlo četiri godine od toga. Nova šansa je iz ugla, zašto je ne iskoristiti", napisao je autorski tekst hrvatski košarkaš za zvaničan sajt Međunarodne košarkaške federacije (FIBA).

Pored Srbije Ukića i dan danas bole porazi od Španije 2005. godine, odnosno od Slovenije 2009 kad ih je tako malo delilo od polufinala Evrobasketa

Hrvatska dobila domaćinstvo kvalifikacija za OI. Kako su Igre pomerene, tako će verovatno i kvalifikacije biti odigrane 2021.

Iskusni košarkaš je istakao da je uzbuđen kao da ima 18 godina jer će se turnir održati u Splitu

"Turnir će se odigrati u mom rodnom gradu, Splitu. Nikada u životu nisam za reprezentaciju u Splitu. Uzbuđen sam kao da imam 18 godina. I dalje ne znam zašto sam se stavio ponovo u ovu situaciju. Stvarno ne znam. Ali reći ću vam jednom kada otkrijem. Nadam se da će to biti s podijuma 2021", priželjkuje trofejni kraj reprezentativne karijere Roko Leni Ukić.

Kurir sport

Kurir