NADAM SE DA ĆE MU BOG DATI PRETPLATNU KARTU SA DOBRIM MESTOM NA JUGU Vujošević se emotivno oprostio od kuma Miše Tumbasa

Partizanova sportska porodica oprašta se emotivnim porukama od legende južne tribine, a posebno emotivan bio je najtrofejniji trener u istoriji crno - belih košarkaša Duško Vujošević, koji je 2017. godine bio kum na Mišinom krštenju.

- Ako je neko onako bez ikakve orimisli i ostatka voleo Partizan to je bio Miroslav Gajić. On je u Partizanu pronašao smisao života, Božiju milost i to ga je održavalo u životu. Njega čovek kada površno gleda vidi defekte, ali on je za svoju vrstu ljudi bio genijalan, imao je duhovitosti koje su pokazivale veliki stepen inteligencije. Svi koji volimo Partizan smo izgubili mnogo i nadam se da će mu dobri Bog naći pretplatnu kartu sa dobrim mestom na južnoj tribini.

Kurir sport

Kurir