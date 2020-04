KUZMIĆ OTKRIO ŠTA GA JE SPASILO POSLE NESREĆE: Odluka je bila laka, u svakoj muci imao sam podršku

- Da je moglo bez toga, moglo je. Ali, šta da se radi. Bilo, pa prošlo. Važno je da sam sve to ostavio iza sebe. Pokušavam da se ne vraćam previše na sve to. Ali, da iskoristim iskustvo koje sam stekao. Na to je sada došao i ovaj virus, koji je sve paralisao. Na kraju, sve se svede na to da je porodica stub života, kazao je Kuzmić. Ništa sem borbe nije bila opcija za centra.

- Šta god da mislim i do kog god zaključka da dođem, vreme ne mogu da vratim. Sigurno neću dozvoliti da me to sputava na bilo koji način. Nema tu neke mudrosti. Možeš da se predaš ili da se boriš. Odluka je za mene bila laka. Najteže je vratiti se fizički, a posle i psihički. A, to vuče jedno drugo. U svakoj muci imao sam podršku najbližih i to mi je pomoglo da pobedim. Porodica mi je pomogla da sačuvam glavu, a za trening nema pomoći. To je do tebe - kaže Kuzmić.

Kurir sport / Sportski žurnal

Kurir