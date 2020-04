PAPARACO! PARTIZANOV AMER NEODGOVORAN! Tomas u kupovini: A gde su rukavice i maska?!

Lepo je to što je ostao u Beogradu, ali nije što ne poštuje preporuke. Mada, treba biti pošten i reći da je daleko do toga da on jedini ne nosi masku i rukavice.

Paparaco Kurira uslikao je Rašona Tomasa u jednom beogradskom supermarketu, gde je išao u nabavku. Amerikanac je napunio kolica do kraja, ali u oči je upalo to što nije nosio ni masku, ni zaštitne rukavice. Nije jedini, ali to svakako nije opravdanje.

- Nisam, ima jak imunosistem. Nisam nimalo zabrinut - rekao je Tomas nedavno u intervju za portal Espreso.rs.

foto: Miloš Bjelinić

Pričao je sjajni košarkaš i kako provodi dane u Beogradu.

- Nalazim razne načine kako da ubijem vreme. U poslednjih nekolikor dana uhvatim sebe da hodam brzo po stanu. Znatiželjna sam osoba, tako da većinu vremena kada nisam fizički aktivan koristim da razmišljam o nekim životnim stvarima. Takođe, igram igricu „Kol ov djuti“ i gledam stare košarkaše utakmice.

Rašon je jedini stranac iz Partizana koji je ostao u prestonici Srbije tokom epidemije koronavirusa. I kada je reč o Crvenoj zvezdi, samo jedan strani košarkaš je i dalje u Beogradu. To je Majkl Odžo.

Zanimljivosti o Tomasu Srednje ime mu je Šakil Prijavio se na draft, ali ga nijedan klub nije izabrao U karijeri je igrao za tri kluba Oklahomu Blu, Sasari i Partizan Rekorder je FIBA Evrokupa sa 40 poena i 16 skokova na jednom meču Za Beograd je više puta izjavio da mu je druga kuća Kupio je od Zagorca za 12.000 evra pravo da nosi omiljeni broj - 25 Hapšen je u Americi zbog posedovanja droge

