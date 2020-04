SKANDAL NA SASTANKU KLUBOVA ABA LIGE: Žestok sukob Bokana i Ostoje Mijailovića!

Dragan Bokan je na kraju sastanka optužio "crno-bele" da žele da se regionalne titule domognu za "zelenim stolom", dok je Budućnost za to da se sezone završi, čak je i predložila da organizuje finalni turnir u Podgorici, kao što se već danima spekulisalo u medijima. Današnji sastanak je trajao više od četiri sata i na kraju ništa praktično nije dogovoreno. Većina klubova bilaje protiv toga da se takmičenje proširi s 12 na 14 klubova, teži se ka tome da se sezona završi kada za to bude uslova... - Glavni spor je predstavljao termin narednog sastanka i šta može da se uradi dok se čekaju smernice Evrolige. Ponovljena je želja da se igra do kraja i da se šampion odluči na terenu, ali preovladava mišljenje da do kraja treba sačekati smernice Evrolige - prenose beogradski mediji.

