UDARILI STE NA MRTVOG ČOVEKA! Kukoč oštro kritikovao dokumentarac o Džordanu

"Ja se uvek radujem sećanjima na stvari koje smo radili na treninzima, ili na gostovanjima. Naš tim je tako naporno radio, tako je bio posvećen... Mislim, mi ovde (misli na odgovorne za dokumentarac) pričamo o ljudima koji su osvojili šest titula u osam godina i moramo da nađemo način da svemu tome damo mračan ton?!" - rekao je Kukoč.

On je rešio da stane u odbranu generalnog menadžera Džerija Kraunsa koji je u dokumentarcu predstavljen u lošem svetlu.

"Ljudi koji nisu bili s nama tamo i tada našli su za shodno da se sada bave nagađanjima i kažu 'o, pa njegov ego je stajao na putu, zato je on i uništio dinastiju!'. Ne samo da ga ne poštuju za ono što je učinio, već ga i non-stop gaze?! Naravno da će to nekoga da pogodi. E, ali on nije sad tu (preminuo). Međutim, ne bih čak ni da kažem da "Kraus ne može da se brani". Nema tu šta da se brani! On je generalni menadžer šestostrukih šampiona! Hajde, navedite mi još pet ljudi na svetu koji su uradili ono što je uradio on, ma u bilo kom sportu" - rekao je Kukoč za "Jahu".

Kurir sport

Kurir