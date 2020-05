DŽORDANU SU PONUDILI 100 MILIONA DOLARA ZA DVA SATA POSLA: Majkl je to odbio! Otkriveno i zašto!

O verovatno najboljem košarkašu svih vremena Majklu Džordanu sve se zna.

Barem su tako mnogi mislili pre emitovanja dokumentarnog filma "The Last dance". Film koji govori o šampionskom putu Čikago Bulsa privukao je veliku pažnju jer je otkriveno mnoštvo detalja iz života slavnog košarkaša.

Jedna od neverovatnih priča koje prate "Letećeg Majkla" vezana je za ponudu da zaradi ogroman novac za malo vremena. O tome je pričao Džordanov menadžer Dejvid Falk.

Džordan je trebao za jednu kompaniju da snimi reklamni materijal.

"Doneo sam mu ponudu pre tri godine vrednu 100 miliona dolara. Sve što je trebalo da uradi, izuzev toga da ustupi svoje ime i brend, je da se dva sata pojavi tamo, ali on je to odbio", otkrio je Falk.

Basnoslovnu ponudu Džordan je odbio iz svojih razloga.

"Bio je toliko uspešan da mu to daje mogućnost da radi šta god poželi ili da ne radi stvari koje mu se ne dopadaju. Zaista to cenim. On pažljvo bira sa kim će da radi i posluje".

Džordanovo bogatstvo se procenjuje na oko 1.5 milijardi dolara. Dobar deo tih para je zaradio tokom karijere, ali je još veći stekao po završetku dobrim smislom za biznis.

