KO JE DŽORDANU DAO ZVEZDINU ZASTAVICU? Zufer Avdija: Možda sam to bio ja!

Zapravo, sve se manje-više zna, osim jedne činjenice - ko je Letećem tog 20. oktobra 1983. u Solunu uručio crveno-beli suvenir. Akteri prijateljskog meča između Zvezde i univerziteta Severna Karolina, bar oni koji su na tu temu pričali u medijima, ne mogu da se sete.

Michael jordan with a crvena zvezda banner on his wall 👀 #SRB @Serbian_Issues pic.twitter.com/5IZlYwGi7J — Zoran Vidic (@TheSerbianSosa) August 22, 2016

Na terenu je tada bio i Zufer Avdija, legendarni košarkaš Crvene zvezde, koji je ubacio osam poena, ali su popularni Tar Hilsi pobedili posle dva produžetka, a odlučujući koš postigao je po mnogima najbolji igrač svih vremena.

- Da, bila je to sjajna utakmica, sećam se da smo izgubili posle produžetka. Pravo da vam kažem, nisam čovek koji pamti detaljno dešavanja s mečeva, ne pamtim ni šta je bilo na nekom od pre pet godina, a kamoli ovo - uz osmeh nam priča Avdija, a onda u istom šaljivom tonu nastavlja:

foto: Privatna Arhiva

- Džordan je tada za nas bio samo jedan od dobrih američkih košarkaša iz te ekipe, ništa više. Jedan od NCAA igrača i to je to. Da smo znali šta će da postane, svi bismo potrčali da mu damo zastavicu. Iskreno, ne znam ko mu je dao, možda sam to bio i ja... Ne mogu da tvrdim sa sigurnošću. Evo kako ćemo: Ako Karadžić nije, ako Radović nije, ako Kovačević i Bogosavljev nisu...neka bude da sam mu je ja dao! Naravno, ako se moji bivši saigrači ne ljute (smeh).

Pokušavamo da ga nateramo da "vrati film", međutim, malo stvari je ostalo u memoriji. Zanimalo nas je da šta je zapamtio od dešavanja na terenu, da li se seća kako je Džordan presekao pas Bogosavljeva ka Kovačaviću i zapečatio Zvezdinu sudbinu na toj utakmici.

- Bio je dobar, to znam i zapamtio sam da je imao malo kose na glavi, odnosno nije bio ćelav kao kasnije. Ne mogu ni da se setim kako smo primili taj poslednji koš, mada znam da ga je on dao. Po poziciji na kojoj je igrao, verovatno sam ga čuvao jedno vreme, a on me razbio (smeh).

Moj sin Deni će pitati Majkla da li ima snimak Kakav bi to hit bio da se negde pojavi snimak te utakmice. - To bi bilo fantastično. Možda tamo na univerzitetu imaju snimak. Moj sin Deni će ići u SAD, prijavio se na NBA draft, odradiće tamo dosta treninga, pa i sa ekipom Majkla Džordana. Može on da ga pita, ha, ha... - u svom stilu će Avdija. Intersantno je da se na Jutjubu pobavio deo meča između Grčke i Severne Karoline, upravo sa tog turnira u Solunu, koji je odigran dan kasnije 21. oktobra 1983.

Crvena zvezda - Severna Karolina 104:105 (93:93, 85:85, 45:43) Solun - 20. oktobar 1983. Dvorana: Palata sportova. Gledalaca: 5.000. Sudije: Papasiros, Speponios (Grčka). Crvena zvezda: Milosavljević 2, Milivojša, Nikolić 18, Janković 4, Stefanović, Karadžić 12, , Bogosavljev 7, Radović 17, Milićević 5, Žižić 19, Kovačević 12, Avdija 8. Trener: Ranko Žeravica. Severna Karolina: Moris, Peterson 6, Džordan 32, Hejl 10, Smit 6, Džonson 4, Perkins 18, B. Doegrini 8, Doerti 8, Esim, Mekolen, Martin. Trener: Din Smit

(Predrag Gajić)

Kurir