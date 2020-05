IMA JEDAN TIM, IMA JEDAN KOLEDŽ: Niko kao Partizan u NBA! VIDEO

Košarka to je #Partizan 🖤🤍👑 #Partizankids Reposted from @grobarska.nostalgija 📍🏀PARTIZAN~NBA connection🏀 * -“Srpski Boston Seltiks ,kako su opisali KK Partizan u Americi, dao je mnogo igrača u NBA ligu. 🏀Od aktivnih igrač je Bogdan Bogdanović,a Vlade Divac(menadžer) u Sakramentu; 🏀Nekolicina igrača je direktno otišlo ili preko nekoliko klubova posle Partizana(Paspalj,Divac,Djordjević, Danilović,Nesterović,Rebrača, P. Savović,Krstić,Varda,Drobnjak,Erden, Perović,Peković,Raduljica,Veseli, Lovernj,Bertans.🏀Bilo je i povratnika u Partizan iz NBA ili debitana u crno-belom dresu a da su prethodno igrali u NBA poput Drobnjaka, Saše Pavlovića i Slavka Vraneša itd. 🏀Ima i bivših ili sadašnjih igrača Partizana koji su draftovani ali nisu nikada(ili nisu za sada) zaigrali u najjačoj ligi na svetu poput Vujanića, Rakovića, Mačvana, Milutinova,Zagorca, O. Jaramaza i Vanje Marinkovića. 🏀Partizan je jedini klub u Evropi čiji su igrači 5x izabrani u prvim rundama na NBA draftu(Divac, Krstić,Bogdanović, Veseli, Milutinov) * * #nba #kkpartizan #partizan #grobari #basketball #partizanbelgrade #grobarska_nostalgija #blackandwhite #partizansampion #parnivaljak #grobari1970 #grobarijug #partizanovci - #regrann

