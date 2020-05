OPET O NEPRAVDI IZ INDIJANAPOLISA: Argentina je zaslužila da bude prvak sveta! A, onda su se pojavi Bodiroga i Pešić!

Bio je to meč u kom je Argentina dva minuta i devet sekundi pre kraja imala prednost 66:74, ali je Dejan Bodiroga tada stupio na scenu i nizom poena doveo tim selektora Svetislava Pešića do izjednačenja 75:75. Argentina je imala loptu, ali je Gurović izbio, a Divac uhvatio. Srpski NBA as je pet sekundi pre kraja fauliran. Promašio je oba bacanja a u nastavku igre Skonokini je krenuo u prodor od koša do koša. Nije poentirao, ali odmah krenuo da proteatuje kod grčkog arbitra Nikosa Picilkasa smatrajući da ga je u duelu Marko Jarić faulirao.

Bilo kako bilo Jugoslavija je u produžetku bila bolja, dobila ga sa 9:2 i odbrania tron osvojen četiri godine ranije u Atini.

foto: Starsport

Novinar španskog lista Hoze Ignacio Huget tekst pomenuti tekst u kom je opisao meč, počeo je tvrdnjom da se ceo svet slaže da je Argentina zaslužila titulu prvaka sveta! Tvrdi da se to nije dogodilo zbog maestralne igre Dejana Bodiroge i sudija.

foto: Printscreen

Pre nego što je opisao utakmicu i posebno poslednje momente od je podsetio da su nekoliko meseci pre duela u Indijanapolisu Dejan Bodiroga i Svetislav Pešić potpisali za Barselonu. Takođe se podseća, da su njih dvojica u Barselonu stigla kao svetski prvaci, što je bilo značajno za klub.

Uz podsećanje na činjenicu da je Pešić u poluvremenu polufinala sa Novim Zelandom u Indijanapolisu iz tima odstranio Vladimira Radmanovića, kolega u nastavku podseća da je Svetislav Pešić kroz karijeru mnogo puta bio miljenik sreće. Tako se osim Indijanapolisa pominje i Karijva titula prvaka Evrope sa Nemačkom 1993. uz poene pokojnog Kristijana Velpa pred sam kraj, kao i pobeda Barselone u finalu Kupa Kralja nad Realom (94:93), kada je 2019. godine priznat koš Anta Tomića, jer su sudije procenile da je lopta koja nije ušla u koš bila u silaznoj putanji.

Kurir sport

Kurir