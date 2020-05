NIJE REALNO DA SE POBEDNIK DOBIJE NA TERENU! Čović objasnio zašto KK Zvezda nije počela sa treninzima kao ostali!

"Dobili smo instrukcije za treninge na otvorenom, što ćemo koristiti za uvođenje u trening. Sezonu smo prekinuli 11. marta, u trenutku kada je tim bio u Madridu i, na sreću, nije odigrao utakmicu sa Realom u čijoj ekipi je bilo petoro zaraženih. Naši igrači su proveli 28 dana u karantinu, stranci su otišli, samo je Odžo ostao. Nepristojno je i nemoralno pričati o sportu, rezultatu i tabelama, dok umiru ljudi. Vodimo računa o tome gde su igrači i šta rade. U instrukcijima stoji i da igrači na treningu moraju da drže distancu, što je u kolektivnom sportu nemoguće. Ako se virus prenosi aerosolom, možete da zamislite kako pršti kada su u duelu", rekao je predsednik Zvezde Nebojša Čović, gostujući na Happy TV.

Čović je prokomentarisao i odluku Evrolige da se završnica ovog takmičenja odigra u jednom gradu.

"Ne znam koliko je to izvodljivo. Od 300 igrača u 18 timova 90 su Amerikanci, virus se ne razvija podjednako u svim zemljama. Pitanje je da li je Amerika trenutno dostigla vrhunac epidemije. Evroliga bi trebalo da donese konačnu odluku do 24. maja. Zvezda se zalaže za to da se na terenu dobiju pobednici, a ostaje pitanje koliko je to realno. Mislim da nije", istakao je Čović.

Kurir sport

Kurir