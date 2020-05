LAMONIKI SE TRESLE GAĆE OD PIONIRA: Italijan priznao kada se najviše uplašio, kada je kršio pravila, najbolji meč...

Čuveni evroligaški sudija Luiđi Lamonika zazire samo od dve dvorane kada dobije zadatak da deli pravdu. Jedna je atinska OAKA, a druga je hala Pionir i Italijan nije imao problem da to javno prizna.

U intervju za specijalizovani portal Basketinside.com, poznati arbitar napravio je paralelu izmedu uslova za sudenje nekada i sad.

-Srećom stvari nisu takve kakve su bile pre 20 godina. Sada postoje dve "vruće" dvorane, Pionir I OAKA, ali na sreću, prethodnih godina, tamo su navijači više razmišljali kako da pomognu svojim ekipama - rekao je Lamonika.

Zanimljivost vezana za Italijana i srpske klubove je ta da od 14 utakmica koje je svirao u Beogradu, što u Areni, što u Pioniru, ni Partizan, ni Crvena zvezda nisu izgubili svoje mečeve. Ravnopravno, po sedam pobeda, dok je Lamonika bio na parketu, zabeležili su i crno-beli i crveno-beli.

Najvrelija je bila čuvena utakmica Partizana i Barselone, u sezoni kada su crno-beli sa Duškom Vujoševićem došli do "fajnal fora" u Parizu. Na toj utakmici pobednik je odlučen u poslednjoj sekundi, a po prvi put u istoriji takmičenja sudije su gledale snimak za zapisničkim stolom, odlučivši na kraju da skok Lorensa Robertsa i njegovo izbacivanje lopte iz obruča posle šuta Pita Majkla, proglase regularnim.

Prošle godine je umalo platio glavom u Atini, baš posle svoje arbitraže na utakmici Panatinaikosa i Barselone:

- Meč je bio prilično miran, jer Barselona zasluženo došla do pobede. Nakon što sam napustio OAKA, sat vremena po utakmici, ušli smo u taksi i tada je tokom vožnje čovek sa skutera pokušao da nam slomi prozor nekoliko puta, da bi na kraju u tome i uspeo. Na sreću, ništa nam se nije desilo, ali smo se dosta uplašili.

Najlepše utakmice u karijeri opet su Lamoniki začinili Srbi.

- Imao sam sreće da sudim mnogo važnih mečeva. Uvek ću se sećati polufinala OI između Argentine i SAD, sa devet Argentinaca iz NBA. Olimpijska atmosfera je neverovatna. Takođe, nezaboravna peta utakmica italijanskog plej-ofa između Virtusa i Fortituda (kada Danilović sa trojkom i dodatnim bacanjem preokreće rezultat u poslednjem napadu i donosi svom klubu titulu protiv gradskog rivala), pa šut Printezisa u finalu Evrolige za pobedu Olimpijakosa posle -19 protiv CSKA (Olimpijakos vodio Dušan Ivković).

Dva puta je uzeo dres igračima.

- Pravila zabranjuju to, ali ja sam imao malu molbu za Spanulisa, jer me je prijatelj zamolio da mu donesem dres Grka. I posle toga tražio sam od Datomea kada je prešao da igra za Fenerbahče.

Velikom sudiji ostaće u trajnom sećanju i susret sa Kobijem Brajantom.

- Brajant je pričao odlično italijanski, to sad već svi znaju. U Londonu na OI, sreo sam ga u hodniku koji je vodio ka sobi za antidoping kontrolu i kada me je video rekao mi je "Uvek ja, i kako sad mogu da radim to, dok ovaj gleda u mene". Bio je posebna osoba, jedinstven kao igrač.

foto: Profimedia

