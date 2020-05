KO JE NAJBOLJI SRBIN U ISTORIJI NBA? Možda vam ovo pomogne da odlučite VIDEO

Mlađi ljubitelji košarke, oni koji baš i ne pamte najbolje Peđu iz slavnih dana, uvereni su da centru Denvera nema premca, dok su stariji ipak na strani nekadašnjeg asa Sakramento Kingsa.

Upoređvati njih dvojicu nije ni najmanje jednostavno, a možda ni pametno. Najpre, nisu ista pozicija, a i košarka koja se igra danas je prilično drugačija od one koju su s kraja 90-tih i početkom 2000-tih obeležili i Kraljevi iz Kalifornije. Ali, niko ne može da nam zabrani bar da pokušamo.

I najpre da se uhvatimo za bikini koji pokazuje sve, ali ne otkriva ništa. Jasno vam je - statistika. Ona kaže da su po košgeterskom učinku tu negde, Stojaković je beležio 17 poena u proseku, a Jokić je sada na 16,9.

foto: Dado Đilas

Ok, isti su, a sada prelazimo na skokove. Nikola je kao centar u velikoj prednosti (9,7), a Stojaković, iako solidne visine (208), zaostaje poprilično - 4,7. Somborac ima i jednu karakteristiku kojom može da se pohvali malo koji, ne centar, nego uopšte košarkaš van pozicije plejmejkera. Pregled igre i asistencije su mu gotovo savršeni. Džoker prosečno beleži 5,4 uspešna dodavanja, dok je Peđa skromniji - samo 1,9. Ako postoji neki značajniji tas na vagi, onda je to baš ovaj. S druge strane, postavka igre Sakramenta nije bila takva da bi Stojaković mogao da se istakne, i to pored pored Džejsona Vilijamsa ili Majka Bibija, naprimer. Dok Nagetsi "žive" od Jokićevih asistencija i kreranja poena dodavanjima iz reketa.

foto: Profimedia

Mogli bismo da se pozabavimo i procentom šuta. Ukupno je bolja zvezda Denvera, ali ne previše 52,4% prema 45%, što je i logično. Trojke su, naravno, na strani Stojakovića, ali opet nije superioran - 40,1% prema 33,8%. Da bi slika bila potpunija valja reći da je Stojaković mnogo više šutirao izvan linije 7,24, a i pogodiotrojki. Na kraju, sa 1.760 "bombi" je deveti na večnoj listi.

Interesantno je i u rubrici slobodnih bacanja. Peđa važi sa jednog od najboljih izvođača penala od osnivanja NBA (4. na listi), ali ni tu nije uspeo da napravi veliku prednost. Jokić je trenutno među preciznijim centrima lige - 89,5% prema 82,5%.

Pokušali smo i da izdvojimo po pet najboljih izdanja obojice.

NIKOLA JOKIĆ - TOP 5 MEČEVA

1. Denver Nagets - Finiks Sans 119:91 35 poena, 12 skokova, 11 asistencija *šut 11-11

2. Milvoki Baks - Denver Nagets 123:134 30 poena, 15 skokova, 17 asistencija

3. San Antonio - Denver Nagets 120:103 43 poena, 12 skokova, 9 asistencija

4. Denver Nagets - Oklahoma Tander 127:124 29 poena, 13 skokova, 14 asistencija

5. Njujork Niks - Denver Nagets 123:131 40 poena, 9 skokova, 5 asistencija

PREDRAG STOJAKOVIĆ - TOP 5 MEČEVA

1. Dalas Meveriks - Sakramento Kings 124:126 pp. 36 poena, 10 skokova, 2 asistencije

2. Nju Orleans Hornets - Šarlot Bobkets 94:85 42 poena, 8 skokova, 0 asistencija

3. L.A. Lejkers - Sakramento Kings 101:103 37 poena, 9 skokova, 1 asistencija

3. Sakramento Kings - Dalas Maveriks 109:101 38 poena, 8 skokova, 2 asistencije

5. Indijana Pejsers - Sakramento Kings 116:104 36 poena, 7 skokova 3 asistencije

Dakle, Stojakoviću "fale" asistencije da bi se približio Jokiću po statističkim podacima, ali ima i dosta doga što se brojkama ne može iskazati. Jedna od tih stvari je od zlata i dragog kamenja i nosi se na prstu. Stojaković ima nešto za šta će Jokić morati krvavo da radi i da bude miljenik sreće.

Peđa je 2011. postao NBA šampion sa Dalasom, ali igrom sudbine, kao rezervista. Takođe, tri puta je bio Ol-star igrač, a ono što mu daje veliki plus su i dve titule najboljeg trojkaša na Ol-star vikendu.

Nikola Jokić, s druge strane, prethodnih godina je obarao neke decenijama stare rekorde kao od šale. Tako je stigao do najbržeg tripl-dabla u istoriji lige, najmlađi je centar sa 2.000 asistencija...

Pa ko je bolji, Peđa ili Nikola? Nijanse odlučuju. Recite vi nama...

Predrag Gajić / Kurir sport

Kurir