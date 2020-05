DA SE NAJEŽIŠ! Majka Dražena Petrovića otkrila da ju je pre pogibije sina jedan čovek upozorio na tragediju (FOTO)

Nažalost, Biserka je kao i majka Harisa Brkića doživela najveću tragediju koja može da se dogodi roditeljima, izgubila je sina.Dražen je poginuo u saobraćajnoj nesreći, Biserka je izgubila sina a košarka jednog od najboljih košarkaša sveta.

foto: Nemanja Nikolić

Gospođa Petrović nakon pogibije sina, utehu je pronašla u čuvanju uspomene na svog sina, govorila je o susretu sa Vlade Divcem posle mnogo godina. Kaže da često plače ali da ne želi da bilo ko vidi njene suze.

- Bilo je oko ponoći kada je zazvonio telefon. Javila sam se i glas sa druge strane je pitao da li je to stan Dražena Petrovića. Kada sam rekla da jeste, rekli su mi "Vaš sin je poginuo". Pokušala sam da skočim sa terase kada sam to čula i bez preterivanja suprug me je u poslednjem trenutku ščepao i spasao život. Moj drugi sin je sa još nekoliko prijatelja nadajući se da vest nije tačna, pokušavao da proveri šta se dogodilo. Nažalost, potvrdili su da je istina i da je Dražen poginuo - rekla je Biserka Petrović.

foto: Nemanja Nikolić

Ostaje velika žal zbog toga što Dražen nije imao dece, kako bi barem tako, kroz potomstvo živela uspomena na njega. Dosta zanimljiv segment emisije odnosio se na priču o tome kako je Draženova majka upoznala osobu koja je predvidela smrt njenog sina.

Biserka Petrović, majka tragično nastradalog Dražena Petrovića, biće nova gošća emisije "Majke šampioni" na "Areni sport".

