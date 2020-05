MAJKA MI JE HRVATICA, BAKA IZ CRNE GORE, A JA GOVORIM SRPSKI! Trinkijeri objasnio kako je postao trener Partizana! VIDEO

Trener Partizana Andrea Trinkijeri u podkastu ''Backdoor'' sa svojim sunarodnicima objasio je kako je njegovo poreklo značajno doprinelo tome da preuzme klupu Partizana i tako postane prvi inostrani trener tog kluba.

"Moja baka je iz Crne Gore, mama Hrvatica, a ja govorim srpski. To je 'conditio sine qua non' (uslov bez koga se ne može prim. aut). Nikada me ne bi doveli bez toga. Partizan je instituacija", rekao je Trinkijeri.

Objasnio je i to kako mu je čast što predvodi Partizan.

"Biti trener Partizana je nešto jedinstveno. Svi oni znaju kakva sam osoba. Prepoznajem sebe kao romantika i dolazak u Partizan se može nazvati drugačijom odlukom. Taj klub je 'Hall of fame' košarke".

Trinkijeri sa Partizanom ove sezone zabeležio odlične rezultate na svim frontovima. U ABA ligi je na vrhu tabele, dok je u Evrokupu obezbedio prednost domaćeg terena do kraja takmičenja.

"Mislim da me u Srbiji poštuju zato što su prepoznali moju ludost da dođem u toliko istorijski tim, pun slave, u verovatno najgorem periodu ikada. Pokušaj vraćanja sjaja klubu je nešto posebno".

Kratko je Trinkijeri prokomentarisao je i koršarkaša Partizana Korija Voldena.

"On je moderan kombo bek, vrlo brz, fizički veoma jak. Odličan je defanzivac i raspolaže jakim arsenalom u napadu. Bez dileme, on je 100 odsto igrač za Evroligu", zaključio je.

