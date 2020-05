PAVIĆEVIĆ ISKREN: Partizan želi da mu se dodeli titula ABA, Zvezda hoće u Evroligu, a Mornar i Budućnost bi da igraju!

- Teško je dočekati pravedno rešenje, jer svi vuku na svoju stranu i gledaju interes. Partizan bi da mu se uvaži plasman u regularnom delu sezone i dodeli titula.

- Ni Zvezdi se ne igra i ona bi da odugovlači sa rešenjem, pa da eventualno nakon proglašenja sezone nevažećom zadrži status evroligašac- rekao je Pavićević za portal CDM.

Kakav je stav ostalih konkurenata za najviši plasman?

- Budućnost i mi bismo da igramo, jer nam je to jedini put do titule… U svemu je najčudniji stav Cedevita Olimpije, iz koje ističu da bi igrali završnicu i tražili to mesto za Evrokup, a već su raspustili skoro ceo tim - rekao je Pavićević i dodao:

- Mnogo je otvorenih pitanja, oko potencijalnih karantina, putovanja, obezbeđivanja testova za igrače, dolaska stranih igrača…

-Naravno i ugovora, jer kako bi neki igrači igrali ako su već potpisali za druge timove? To za nas nije problem, ali jeste za druge. Sve to me ne čini optimistom - rekao je Pavićević.

Kurir sport

Kurir