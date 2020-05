PARTIZAN JE SPREMAN ZA EVROLIGU ! Ostoja Mijailović: Vratila se vera u tim! Čast je biti deo BOGATE ISTORIJE KLUBA!

On je dao veliki intervju jednom specijalizovanom grčkom košarkaškom mediju "CDNA.gr", u kome se dotakao mnogih tema.

Najpre je analizirao prethodni period u kome se paralelno radilo na otplati duga i pravljenju rezultata.

- Radilo se uporedo. Povezano je to na mnoge načine. Pokazali smo da smo sposobni da ovu organizaciju opet učinimo velikom. Morali smo da se suočimo sa mnogim izazovima, zaslužimo poverenje, koje je ključ u biznisu. Jedini način da to uradimo je da radimo korak po korak. I kada smo napravili nekoliko dobrih poslova, ljudi su prepoznali i odlučili da pomognu na razne načine. Bivši igrači oprostili su ogromne dugove, ljudi iz biznisa odlučili su da investiraju u naš projekat i polako pravimo solidan sistem, koji je u mogućnosti da funkcioniše i raste bez obzira na sve. Ostavili smo prostor našem sportskom sektoru da se fokusira samo na svoj posao. Rezultati su samo nagrada - počeo je Mijailović veliki intervju za grčki specijalizovani portal CDNA.gr.

foto: Starsport©

Smatra da je ključno bilo da se povrati vera u tim i da se pravi ljudi postave na prava mesta.

- Verujem da je upravo u tome ključ. Kada zaslužiš nečije poverenje, spreman si da ideš napred. Bilo je teško, stresno, ali u isto vreme, bila je čast biti deo Partizanove bogate istorije i predvoditi tim 24/7 do elitnog nivoa. Rame uz rame sa najvećim timovima.

Veoma žali zbog prekida takmičenja jer je Partizan imao sasvim realne šanse da osvoji i ABA ligu i Evrokup

- Kao što znate, u sportu ne možete ništa da uzmete zdravo za gotovo. Međutim, bili smo samouvereni, i dalje smo, da ćemo se boriti do samog kraja. Mislim da smo dosta napravili i u dosadašnjem toku sezone. Osvojili smo ABA Superkup, Kup Radivoja Koraća, lideri smo ABA lige i u Evrokupu smo obezbedili domaći teren do kraja. Tako da, teoretski, u ovom momentu smo iz sezone izvukli maksimum.

Ponosan je na klupske legende koje su vratile Partizanu i redovno su uz njega

- Legende kakve mi imamo novac ne može da kupi. To je nešto zbog čega je ovaj klub poseban. Ovi ljudi vole Partizan, oni su deo naše familije do kraja života. Kao u svakoj porodici, deca uvek vole da upoznaju slavne stričeve. Nekada je i "bacanje koske" od strane idola dovoljna motivacija za naše košarkaše. Moj odnos sa njima temelji se na uzajamnom poverenju i poštovanju i ponosan sam što sam dobar sa velikanima poput Kićanovića, Obradovića, Danilovića. Lista je dugačka, svaki navijač Partizana je ponosan njom.

foto: KK Partizan

Presrećan je što trener kao Trinkijeri vodi Partizan.

- Kada smo ga doveli, mnogi su mislili da je to rizično, ali pokazalo se kao dobra odluka. Svi znaju koliko je on važan za nas, a posao koji radi je sjajan. Da, svi u klubu osećaju da on voli da bude trener Partizana, što je odlično. Raditi posao koji voliš je mnogo retko u ovom današnjem svetu. Presrećni smo što je sa nama.

Predsednik crno-belih nada se da će Partizan na jesen igrati Evroligu.

- Naš sistem je tako napravljen. Stalno idemo u smeru kao da ćemo opet igrati Evroligu. Bili smo spremni i tad, možda smo sada još spremniji. Pokazalo se da je odlično bilo što smo igrali Evrokup ove sezone, odigrali smo neke velike mečeve protiv velikih protivnika i nadam se da ćemo dobiti priliku da završimo sezonu.

foto: Dragana Stjepanović/KK Partizan

Mijailović je rekao da ne postoji rok za ulazak u Evroligu.

- Ima mnogo "ako" u ovom pitanju, otvara mnoge teme. U ovom momentu cela Evroliga familija se nada da će se sezona završiti na terenu i to je jedino o čemu smo pričali. Šta će se desiti ako bi se sezona poništila, ko će igrati naredne koje takmičenje, u kom će to formatu biti... Zato moramo da ostavimo to "ako". Nema nikakvih rokova, ali uveren sam da smo sada spremni za Evroligu. Mislim da smo to čak i pokazali.

Veruje da će se Partizan vrlo brzo vratiti na staze na kojima je bio nekada, u sam evropski košarkaški krem.

- Veliki datumi su tu da bismo ih se sećali i ponosili. Nadam se da ćemo biti u Evroligi, boreći se za mesto u Top 8, zaključio je razgovor za "CDNA.gr.", Ostoja Mijailović.

