ČOVIĆ POTVRDIO SAZNANJA KURIRA I OBRADOVAO GROBARE: Postoji realna šansa! Voleo bih da Zvezda i Partizan igraju Evroligu

Čović je u gostovanju na televiziji B92 prokomentarisao saznanje Kurira kako bi, ukoliko se sezona u Evroligi ne nastavi, moglo da se dogodi da Zvezda i Partizan od naredne takmičarske godine zajedno igraju u najelitinijem košarkaškom takmičenju u Evropi.

- To je vrlo moguće da se dogodi pošto bi Partizan, kao trenutno najbolji klub Evrokupa, dobio pravo učešća u Evroligi dok bi Zvezda zadržala samo to mesto. Iskreno,voleo bih da učestvu i Zvezda i Partizan, ali ako je to moguće i još jedan tim iz regiona jer mislim da ABA liga to po svom kvalitetu zaslužuje.

Prvi čovek KK Crvena zvezda kratko je takođe prokomentarisao i status stranaca koji trenutno nisu sa ekipom.

- Mi smo napravili kompletne preglede košarkaša svih selekcija, stanje je izuzetno loše, čak 30 posto slabije nego što je bilo pred početak priprema, počeo je Čović.

On je zatim objasnio zašto je zabrinut za nastavak sezone.

- Regionalna liga još nije završena ostalo je poslednje kolo. Treba videti koliko je realno da se sve ekipe okupe. I mi imamo nejasnoća, oko košarkaša koji su u Americi. Potvrdili su da će se vratiti, ali je problem avio saobraćaj, koji je sada veoma složen. Nema letova. Drugo, kod njih u Americi je korona sada na vrhuncu, bar se tako procenjuje i veruje se da će tek u septembru to biti na nivou koji će dozvoliti koliko toliko normalan život i kretanje. Sve je i dalje diskutabilno, ostaeje nam da čekamo, rekao je Čović.

Izneo je prvi čovek KK Zvezde i svoj stav o kandidaturi Beograda za domaćina završnog turnira Evrolige.

- Beograd se kandidovao i nema tu nekih mistifikacija, kao što to pojedini misle. Naša prestonica je ozbiljan kandidat, sportski i organizaciono može da odgovori na sve izazove, ali tu postoji jedan drugi problem, a to su stranci. Pitanje je koliko će klubovi biti spremni za nastavak Evrolige generalno bez stranaca koji čine okosnicu ovog takmičenja, a u nekim ekipama su i nosioci same igre - istakao je on.

Podsetimo, Kurir je juče prvi, kao svoje saznanje, pustio vest da postoji velika mogućnost da oba večita rivala od naredne sezone nastupe u Evroligi ukolko aktuelna sezona ne bude nastavljena zbog koronavirusa.

