ODBACIO SPEKULACIJE! Čović: Zvezda želi da igra završnicu Evrolige, zalažemo se za DVA PREDSTAVNIKA u elitnom takmičenju

"ŽŽelim jasno da kažžem da Zvezda žželi da odigramo završnicu Evrolige, mi smo počastvovani što smo sa 18 najboljih klubova u Evropi i očekujemo da tako bude i sledeće godine", rekao je Čović Tanjugu.

Na taj način Čović nedvosmisleno odbacuje insinuacije pojedinih španskih medija o tome kako se crveno-belima ne nastavlja sezona, jer bi na taj način ostali u Evroligi.

"Istovremeno, zalažžemo se da naš region, prostor nekadašnje Jugoslavije, dobije još jednog predstavnika u elitnom takmičenju, imajući u vidu tradiciju košarke na ovim prostorima i koliko je dobrih klubova i osvajača evropske titule bilo, pa i koliko je dobrih igrača iznedreno", dodaje on.

Prvi čovek crveno-belih ističe da nema potrebe, kako navodi, da se podmeću klipovi i muti voda.

"Mi sa Evroligom imamo izvanredne i partnerske odnose, ali nama je izuzetno važžno da istina bude veoma jasna i čista, zato smo i započeli sa treninzima, videćemo i sa aspekata zdravlja, transporta i još drugih faktora kako će se kompletirati tim".

Čović podseća da je Zvezda od proglašenja pandemije imala vrlo jasan stav.

"Mi smo prestali da komentarišemo sport i košarku, imajući u vidu šta se zapravo događalo i sa kakvim smo se problemom susreli i kao držžava i kao narod, a bogami i čitav svet. Naravno, poštujući u potpunosti sve pržavne mere, i pre vanrednog stanja i u toku vanrednog stanja i sad posle".

"Mi smo od prvog dana rekli da sva takmičenja treba, ukoliko je to moguće, da se završe na terenu, jasan je Čović.

"Dogodilo se da su držžava i grad Beograd izašli sa kandidaturom za organizaciju završnice Evrolige, šest kola, fajnal Ejt i Fajnal for. Mi smo to maksimalno podržžali i sa naše strane se trudimo da do toga dođe. A onda čujem neke glasine iz Španije, mada ne znam koliko se to potura iz Španije ili iz Beograda, neću da se bavim istragom".

On dodaje da je u Španiji ukinuta mera ulaska u zemlju samo sa negativnim testom na korona virus i da je opet uveden obavezni karantin od 14 dana.

"Treba sve sagledati, mi smo pozitivno okrenuti, a verujem da će odluke biti donete najkasnije 25. maja".

Čović je ponovio i stav kluba da domaću Superligu ne bi trebalo igrati.

"Mislim da nema nijedan jedini razlog zašto bismo igrali na silu i zašto bismo igrali ligu da bismo je imali. Ovo su vanredne okolnosti, svetski problem, globalna je pandemija, a pritom se veliki broj naših klubova i "raspustio". Ne treba praviti dodatne troškove i po svaku cenu srljati sa takmičenjima".

Takođe, još jednom je naglasio da ima određenu zabrinutost kada je početak naredne sezone u pitanju.

"Ja sam to i rekao na poslednjoj skupštini ABA lige, ali na ovim prostorima sve što kažžete i znate više od drugih, to vam se ne oprašta. Dobro, dugo smo bili svi zajedno", zaključio je Čović.

