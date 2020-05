ŽELEO SAM DA POBEDIM PARTIZAN! Kalinić otkrio da je imao POSEBAN MOTIV kad je dolazio u Zvezdu!

Za njega je to bilo ostvarenje dečačkog sna jer Zvezda klub za koji navija od najmlađih dana.

Ja sam kao Nemanja Vidić, našao sam se u njegovim rečima da je ostvario san kada je zaigrao za Zvezdu. Moj san je bio da igram za Zvezdu i za reprezentaciju i to sam uradio veoma rano, sa 22-23 godine. Bilo mi je zabavno. Nisam imao velike ciljeve. Moj cilj je bio da pobedim Partizan, jer su osvajali titulu 12-13 godina i to mi je bila želja i za to sam bio veoma motivisan .rekao je "Telegraf" Nikola Kalinić.

Kurir sport / Telegraf

Kurir