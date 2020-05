POBEDILI SMO AMERIKU, ŠTO DALJE DA IGRAMO? Pešić se prisetio svetskog ZLATA i DOČEKA u Beogradu: Kao da je TITO došao!

Tadašnja Jugoslavija pobedila je u četvrfinalu Ameriku, potom Novi Zeland u polufinalu i u finalu posle prave drame Argentinu.

„KAO DA JE TITO DOŠAO” Prošlo je 18 godina od osvajanja zlata u Indijanopolisu! Pešić: „Svi su nas zvali, kazali da se vratimo jer šta da igramo kad SMO POBEDILI AMERIKU!”

Pešić se posebno osvrnuo na čuveni meč sa "drim timom" i šta je usledilo nakon pobede nad Argentinom.

"Mi smo finale mogli da izgubimo zbog dva razloga. Pre svega, igrali smo protiv fantastične ekipe koja je godinu dana posle toga osvojila zlato na Olimpijskom igrama. To je isto bila ekipa koja se oslanja na tranziciju. A mi smo se ispraznili. Puno se slavilo, zvali su nas iz zemlje, govorili da se vraćamo odmah, da slavimo, dobili smo Ameriku, šta ima dalje da igramo. To je na neki način uticalo na našu pripremu za polufinale i finale. Ali izvukli smo tu utakmicu sa Argentinom. Ušli smo u njihov ritam, što se meni nije svidelo. Igrači su mislili dosta je Kari tvoje pozicione košarke. Iako to nije stil koji forsiram. Kao da su pomislili samo treba da se rastrčimo i pobedićemo. Iako nije bilo tako, završilo se sve kako smo mi želeli, rekao je Pešić u intervjuu za "Sportski žurnal."

Ono što će mu ostati u sećanju za ceo život je doček nakon svetskog zlata u Indijanapolisu.

"Taj doček na aerodromu, pa put do Skupštine, pa taj špalir na putu do čuvenog balkona, to je bilo toliko emotivno da mi i dan danas srce zaigra kada pomislim. Kao da je Tito došao u ona neka davna vremena. Vladalo je ogromno oduševljenje kao posledica više stvari. Iza naše države je bilo bombardovanje i sve što je to pratilo. To zlato i to slavlje bili su eliksir za dušu naših ljudi. Kada god me neko pita za Indijanapolis, uvek kažem isto: da nisam to doživeo, bio bih mnogo siromašniji. Kada pobediš uvek si srećan i radostan. Ne osvaja se Svetsko prvenstvo svake godine. Ali sve što se desilo posle toga, bilo je mnogo vrednije. Sav trud i rad su dobili neki drugi smisao. To oduševljenje, emocije, ljubav, respekt i to slavlje... Bila je to ogromna satisfakcija za sve nas", sa velikom emocijom prisetio se Svetislav Kari Pešić

Kurir sport / Sportski žurnal

