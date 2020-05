KAO DA JE TO TEŠKA ODLUKA: Partizanov Amerikanac objasnio zašto je u vreme korone ostao u Beogradu (VIDEO)

Odlučio je da ostane u Beogradu i kaže da ta odluka nije bila teška.

- Svi me pitaju zašto sam ostao, kao da je to toliko bizarno. Nije to bila neka mnogo teška odluka za mene - istakao je Tomas.

Kako je naveo, sve je radio u dogovoru sa porodicom.

- Cela stvar sa pandemijom je ozbiljna, ja sam sa svojim porodicom u svakodnevnom kontaktu i mislio sam da će svima biti lakše ukoliko ne mrdam nigde.

Tomas je pratio preporuke o izolaciji i čak „prijavio” sugrađane koji se ogrešili o to.

- Ne, ne, to je bila samo šala. Dobijali smo poruke od tim menadžera da ostanemo kod kuće posle 17 časova. Video sam sve te ljude napolju posle tog vremena, ali sam se samo šalio. Nikada ne bih prijavio.

Posle dva meseca Tomas se vratio treningu…

- Veoma sam uzbuđen zbog toga. Možda je pauza i bila dobra, svi smo se odmorili, ali nam je igra nedostajala. Mi imamo isti cilj, želimo titule i sve ćemo uraditi da se stvari nastave u tom pravcu - istakao je Tomas.

Kurir sport

Kurir