LOŠE VESTI: Bivši trener Panate tvrdi da se Evroliga neće nastaviti

"To je ono što sam čuo, ali hteo sam i pored svega da završim sezonu u Panatinaikosu, pa da onda postanem selektor. Da me Panatinaikos zove da se vratim za plej-of, rado bih se odazvao. Ali, ne verujem da će se to desiti" - rekao je Pitino, inače bivši trener Panatinaikosa.

Amereički trener je izjavio i da bi voleo da vrati u reprezentaciju Vasilisa Spnaulisa koji nije igrao za repreznetaciju od 2015. godine.

"Želim da bude naš kapiten, vođa na parketu. Imaće dovoljno vremena da se oporavi od povrede stopala. Spanulis bi bio esencijalni član tima koji ću voditi, zato ga želim da se vrati. Napraviću mu ponudu koju neće moći da odbije" - poručio je Rik Pitino.

Kurir sport

Kurir