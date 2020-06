SLAGAO DULETA PA ŽESTOKO NADRLJAO: Bogdan ispričao URNEBESNU anegdotu iz Partizana!

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović održao je još jedan humanitarni "lajv" na Fejsbuku i tom prilikom odgovarao na brojna zanimljiva pitanja navijača.

Bogdan se prisetio vremena kad je nosio dres Partizana i ispričao urnebesnu andgdotu sa trenerom Duletom Vujoševićem.

"Imao sam zadatak da pogledam film. Knjigu sam pročitao, potom i jedan film, a onda mi je dao i drugi da pogledam, Lovac na jelene. To je film gde je na kraju ona scena gde snajperom nišani jelena i na kraju treba da odluči da li da puca ili ne, i skloni nišan. Pitao me je šta se dešava na kraju filma, da li lovac ubija jelena ili ne, a ja nisam imao pojma jer nisam gledao", kaže Bogdan i dodaje:

"Rekao sam mu "da", nakon čega me je poslao na tribine da trčim uz stepenice. Kada sam se vratio ponovo me je pitao i odgovorio sam sa "ne", na šta me je upitao: 'Je l si gledao film?'. Odgovaram mu: 'Nisam'. A on me pita: 'Pa što lažeš? Aj sada ponovo 20 stepenica'", ispričao je kroz smeh košarkaš Sakramento Kingsa.

Kurir sport/B92

Kurir