NOVA ERA POČINJE: Bivši trener Partizana preuzeo Megu!

New coach - new era! 💪 As we already announced, Mr Dejan Milojević will no longer be the coach of Mega. Today, we officially signed the two years contract with Mr Vladimir Jovanović who will lead our team from the next season! 📝 Once more, we proved that Mega is a very special club. At the contract signing, Mr Milojević simbolicly gifted Mr Jovanović the coach board and wished him best of luck! Welcome aboard coach! 💪 _____________________________ Nova era počinje! 💪 Kao što smo i najavili na kraju prošle sezone, Dejan Milojević neće više biti trener Mege. Na njegovo mesto dolašao je Vladimir Jovanović koji je potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom! 📝 Da je Mega zaista nesvakidašnji klub, naročito na našim prostorima, pokazao je i simbolični potez na potpisivanju ugovora u Hali Mega Factory - Dejan Milojević predao je trenersku tablu svom nasledniku i poželeo mu mnogo sreće u daljem radu! Dobro nam došli treneru! 🤞 #megabemax #malivelikiklub #kosarka #abaliga #kls

A post shared by KK Mega Bemax (@kkmegabemax) on Jun 1, 2020 at 4:02am PDT