OPET O TUČI NA TRENINGU BULSA: Evo šta Džordan i Ker sada kažu

Tandem košarkaša Čikago Bulsa je imao fizički obračun na jednom od treninga slavne generacije.

U seriji je preovladala priča Džordana koji je izneo detalje, a da je svemu prisustvovao Fil Džekson. "Jednog dana na treningu Fil Džekson je stavio Kera da me čuva. Bio sam dosta agresivan, Fil je to osetio i onda je počeo da sudi neke 'mekane' prekršaje. To me je razbesnelo jer ga je Džekson štitio, a to nam neće pomoći u utakmicama protiv tvrdih Niksa. U jednom duelu sam razneo Kera i rekao: 'E, ovo je faul.' Ker se okrenuo i udario me u grudi, a ja sam mu uzvratio šakom u oko. Fil me je izbacio sa treninga", isprilčao je Džordan.

foto: Daren Abate

Međutim, Ker tvrdi da nije bilo tako.

"Koliko se ja sećam, Fil je za vreme treninga otišao u svoju kancelariju kako bi obavio neki telefonski razgovor. Mi smo se u međuvremenu potukli, a on nas je čuo i vratio se. Došao je do mene i rekao mi da ću morati to da popravim, a ja sam mu odgovorio: 'Šta? Moje oko ili odnos sa Majklom?'", izneo je Ker svoju verziju priče.

