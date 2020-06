PRVI ČOVEK NBA POTVRDIO: Najbolja košarka se nastavlja 31. jula, meč za šampionski prsten najkasnije 12. oktobra!

Najkvalitetnija košarkaška liga na svetu nastavlja se 31. jula a svi mečevi biće odigrani u Orlandu u okviru Diznijevog parka.

Zvaničnu potvrdu ove informacije "Areni sport" preneo je čelnik američke profesionalne lige Adam Silver tokom Zoom konferencije sa predstavnicima medija koji su vlasnici prava na prenose NBA lige.

Svakog dana, počevši od 31. jula, pa negde do sredine oktobra, gledaćemo u rekordnom broju direktne prenose mečeva Jokića, Dončića, Bobija, Bogdana, Bjelicu i ostale regionalnih zvezda kako se bore protiv LeBrona, Janisa, Hardena i ostalih za šampionski prsten u sezoni kakva do sada nije viđena.

Video sastanku sa Silverom “prisustvovao” je i generalni direktor "Arene", Nebojša Žugić.

"Za televiziju Arena sport saradnja sa NBA ligom predstavlja istinsko zadovoljstvo i privilegiju. Tokom video konferencije od Adama Silvera saznali smo detalje vezane za nastavak sezone. Impresionirani smo organizacijom, donetim odlukama i idejama vezanim za završetak lige. Zaista smo ponosni što kao medijska kuća imamo privilegiju da sarađujemo sa takvim profesionalcima koji takođe u TV Arena sport vide značajnog medijskog partnera i saradnika. Gledaoci u regionu od 31. jula pa sve do sredine oktobra imaće priliku da svakodnevno uživaju u najboljoj svetskoj košarci posredstvom Arena sport. Prenosićemo sve utakmice iz Diznilenda gde nas očekuje spektakl kakav svet do sada nije video. Ozbiljno se pripremamo za dva ipo meseca koja će kada je sport u pitanju obeležiti završnica NBA lige",konstatuje direktor Arene. Mečevi će počinjati u 18 časova po centralnoevropskom vremenu, što znači da ćemo do ranih jutarnjih sati narednog dana biti prikovani uz najbolje što svetska košarka može da ponudi.

Od 22 tima koji započinju odnosno nastavljaju takmičenje, 16 ekipa će se plasirati u plej-of koji će biti održan na isti način, kao i ranijih godina, tako da bi eventualnu sedmu, finalnu utakmicu plej-ofa, mogli na "Areni sport" da gledamo 12. oktobra.

Kurir sport / Arena sport

