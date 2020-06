NENAD ČANAK OTVORIO DUŠU: Svima je laknulo kad sam otišao iz Partizana!

Bivši trener košarkaša Partizana Nenad Čanak izjavio je da mu se činilo kao da je svima bilo lakše u klubu kada je otišao sa klupe crno-belih, napominjući da je ponosan za sve što je uradio za svoju ekipu.

- Ne znam da li sada ima smisla to da se komentariše. U tom momentu tako sam se osećao. Gubiš od ekipe koja ima 0-4, navijači ti skandiraju da treba da odeš i nisam imao dilemu koji je moj sledeći korak. Može da se diskutuje da li sam pogrešio ili ne, jednostavno uradio sam to srcem. I pre te utakmice sezona je bila dosta čudna. Da li grešim ili ne stvarno ne želim da izazivam polemike, ali nisam osetio pravu podršku u klubu. Utisak je da je svima laknulo kada sam otišao iz Partizana. U ovom trenutku to je završena priča za mene, iskustvo više - kazao je Čanak za Sport klub.

I pored toga, on ističe da je ponosan što je bio u Partizana za koji kaže da voli od srca i da nema većeg navijača od njega.

- To mi je nešto najdraže u trenerskoj i igračkoj karijeri i nešto što ne može niko da mi uzme. Uvek naglašavam da nikome ne priznajem da je veći navijač Partizana od mene. Ljudi iz kluba trenutno rade fantasatičan posao i Partizan s vratio na evropsku mapu i posta značajan faktor. Ponovo je u mogućnosti da bude ravnopravan sa elitnim evropskim timovima - zaključio je Čanak.

(M. N.)

Kurir