OGLASIO SE PARTIZAN: Janković u samoizolaciji, ostali moraju na test!

Centru Partizana NIS, Nikoli Jankoviću, potvrđeno je prisustvo virusa Covid 19 u organizmu. Nakon završetka sezone, Janković je planirao da putuje u inostranstvo na odmor i shodno propisanim procedurama, obavio je test na Korona virus. Ipak, test je potvrdio prisustvo virusa u organizmu, iako Janković trenutno nema nikakve simptome. U skladu sa instrukcijama lekara, @janker_1 se odmah uputio u samoizolaciju. Ostali prvotimci i članovi stručnog štaba, biće preventivno testirani u najkraćem roku. Nikoli Jankoviću želimo brz i uspešan oporavak. #KKPartizan

A post shared by KK Partizan NIS Beograd (@partizanbc) on Jun 15, 2020 at 1:57am PDT