HRVATI I DALJE ZBUNJENI: Da li je Tuđman naredio da napustimo postolje u Atini? Igrači tvrde jedno, čelnici drugo VIDEO

Navršilo se 25 godina od čuvenog finala Evropskog prvenstva u Atini i trijumfa tadašnje Jugoslavije nad Litvanijom u finalu.

Tog 2. jula 1995. godine, međutim, nisu samo košarkaši ove dve selekcije bili u centru pažnje. Svoje minute imali su i košarkaši Hrvatske, osvajači bronzane medalje.

Hrvati su u trenutku kada su se košarkaši Jugoslavije popeli na postolje sišli sa njega i otišli u zaborav. Jer, od tada se više nisu peli na pobedničko postolje, a bilo je mnogo velikih takmičenja u međuvremenu.

Punih 25 godina u Hrvatskoj vlada dilema, ko je naredio da Kukoč, Rađa, Vranković... napuste postolje? Rat u Hrvatskoj je još uvek trajao, pa mnogi tvrde da je to bila odluka tadašnjeg predsednika Franje Tuđmana.

- Bilo je to neko drugo vreme. Jugoslavija je pobedila Litvaniju u finalu i slušali bismo njihovu himnu. Nakon finala odlučeno je da napustimo postolje i svi smo se složili - rekao je ondašnji kapitan Stojko Vranković, koji tvrdi da je odluka o napuštanju dodele medalja stigla iz tadašnjeg političkog vrha.

Vranković tvrdi da su i Litvanci nameravali da napuste postolje.

- U svlačionicu je nakon finala ušao i Šarunas Marčiulionis. Rekao je da će i oni otići s postolja, ali ne zbog rata u Hrvatskoj, nego jer su pokradeni protiv Jugoslavije u finalu.

Tadašnji selektor Aco Petrović kaže da se nije složio sa odlukom da se napusti postolje.

- Bili smo uvereni da smo napravili veliki rezultat. Čim smo sleteli kući, shvatili smo da su struka i javnost proglasili našu bronzu debaklom. I dok se još igrala finalna utakmica, trajala je neka 'tiha diplomatija' između rukovodstva hrvatske reprezentacije, prvenstveno direktora reprezentacije Mirka Novosela, i kabineta predsednika Hrvatske. Na toj je liniji praktično odlučeno da izađemo na dodelu medalja, primimo bronzu i onda napustimo dvoranu. Danas je jasno da je to bila velika greška, ali 1995. još je besneo rat i s te tačke taj je čin bio sasvim normalan. Bio je rat i velike tenzije između dva naroda, glave su bile usijane, ali pod pritiskom tadašnjeg političkog vođstva mi smo morali da napustimo postolje, iako mi nije bila jasna svrha takvog postupka. Nije postojao ni jedan razlog za tako nešto. No, to nismo odlučili mi među sobom nego čelnici na telefonskoj liniji sa Zagrebom. Mene niko nije pitao, odluka je došla s više instance, a meni su je samo preneli. Ma, nismo smeli da napustimo pobedničko postolje. To je bilo moje mišljenje i tada i danas, jer je osvajanje bronzane medalje bio veliki uspeh za hrvatsku košarku - govorio je Aco Petrović.

Međutim, legenda jugoslovenske i hrvatske košarke Mirko Novosel, imao je drugi ugao gledanja na tu situaciju. On je svojevremeno rekao da je to bila odluka igrača.

- Nije to niko naredio, bila je to spontana odluka igrača, kao određeni revolt za suđenje u finalu američkog sudije. Nismo to planirali.

Kurir sport

Kurir